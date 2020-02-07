Koronavirüs'ü ilk fark eden doktor da öldü

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs'ü ilk fark eden ve geçtiğimiz günlerde enfekte olan doktor Li Wenliang, hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tür Koronavirüs'ü 30 Aralık 2019 günü tespit edip arkadaşlarına haber verince hakkında soruşturma açılan doktor Li Wenliang'in geçtiğimiz günlerde enfekte olduğu açıklanmıştı.

Li, 30 Aralık gününde doktor arkadaşlarına mesaj atarak SARS benzeri bir virüsten bahsetmiş, Vuhan’da deniz canlılarının satıldığı bir pazarda yedi kişinin SARS benzeri bir hastalığa yakalandığını, çalıştığı hastanede karantinaya alındıklarını söylemişti.

Çinli doktor, gördüğü testlere dair yorumunda, hastalarda bir Koronavirüs'ün bulunduğunu tespit etmiş, doktor arkadaşlarına dikkatli olmalarını ve çevrelerini uyarmalarını söylemişti.

Mesajı, Çin sosyal medyasında viral olan Li, Vuhan polisi tarafından 'söylenti yaymakla' suçlanarak hakkında soruşturma açılmıştı. 'İnternette söylenti yaymak’, ‘toplumsal düzeni bozmak’ gibi suçlamalar yöneltilen doktor, ifade verdikten sonra, ‘bir daha yasadışı faaliyette bulunmayacağına’ dair bir tutanağı da imzalatılmış ve serbest bırakılmıştı.

12 Ocak günü virüs kapmış bir hastayı tedavi etmesinin sonra ateşi yükselen ve Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Vuhan'da yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Çin medyası Li'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ölü sayısı yükseldi

Çin’de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 637’ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161’e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 636’sı Çin ana karasında biri Hong Kong’da olmak üzere 637’ye çıktı.

Virüs teşhisi koyulan kişi sayısı 4 bin 821’inin durumu ağır olmak üzere 31 bin 161’e, virüs taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı 26 bin 359’a çıkarken, müşahede altına alınanlar ise 186 bin 45’e ulaştı. Tedavisinden sonra taburcu edilen hasta sayısı da 1540 oldu.

Bununla birlikte Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 24, Makau’da 10’a çıktı.



SALGINDA SON 24 SAATLİK TABLO

Ayrıca, son 24 saatte 73 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 3 bin 143 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Can kayıplarının 69’u koronavirüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde olurken, Cilin, Hınan, Guangdong ve Haynan eyaletlerinde ise birer kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise Hubey’de 22 bin 112'yi bulurken, salgının yoğunlaştığı eyaletlerden Guangodong’da 1018, Cıciang’da 1006, Hınan’da 914, Hunan’da 772, Anhui’de 665, Ciangşi’de 661, Ciangsu’da 408, Şandong’da 344, Sıçuan’da 344, Heylongciang’da 277 vaka görüldü.

Bu arada, vaka sayısı merkezi yönetime doğrudan bağlı kentlerden Pekin’de 274’e, Şanghay’da 269, Çognçing’de 411, Tiencin’de 79’a çıktı.

