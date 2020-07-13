Koop-Süt’ten indirim

Koop-Süt bünyesindeki pastörize süt, peynir, beyaz peynir, kaşar peynir ve hellim ürünlerinde %20’ye yakın indirim kararı alındı.

Koop-Süt Yönetim Kurulu, düzenlediği basın toplantısında ‘ürün fiyatlarındaki değişiklikle’ ilgili indirime gidildiğini açıkladı.

Yapılan değişiklikle; 1 Litrelik pastörize sütün Koop-Süt fabrika çıkış fiyatı 6,15 TL’den 5 TL’ye düşürülürken, hellimin kilosu 49 TL’den 43 TL’ye, 39,50 TL olan beyaz peynir fiyatı 35 TL’ye, kaşar peynir 16 TL’den 13,75’e çekildi.

Salgın sürecinde, fazla süt ve daralan Pazar piyasasından dolayı, halka daha uygun fiyata süt ürünleri yansıtma kararı alındığı belirtildi.

Ülkedeki ihracatın da salgın döneminde düşük seyrettiği işaret edilerek, tüm bunların tüketicinin cebine yansıtıldığı belirtildi.

Naimoğulları: “İmkânlarımız elverdiği sürece bunu yapacağız”

Koop-Süt kurulunun bir üyesi olarak yapılan basın toplantısında söz alan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Üretici hiçbir şekilde kar etmeden bu indirime katkı sağladı. Bunu dış piyasa da marketler, Pazar da yapmalı. Kar gütmeden buna destek verdik, Kıbrıs Türk hayvancısının ve halkının yanındayız.” dedi.

Siyasilere de çağrı yapan Naimoğulları, ülkedeki rekabetin daha adil olması için ithal ürünlerle ilgili de önemle alınması gerektiğini belirtti.

Naimoğulları, “Bugün 30 Ağustos’a kadar yapılan bu süreli açılım için daha sonra yine toplantı yapacağız. İmkânlarımız elverdiği sürece bunu yapacağız.” dedi.