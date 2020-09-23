Konsomatris, İspanya’da Kıbrıs’ı temsil edecek

Yönetmenliğini Talat Gökdemir ve Alasdair Bayne’in ortak üstlendiği Kıbrıs yapımı kısa film Konsomatris, İspanya’nın Alicante şehrinde düzenlenecek olan Alicante Uluslararası Kısa Film Festivali’ne seçildi.

Bu yıl 17-24 Ekim tarihleri arasında, 17’üncüsü düzenlenecek olan festivalin resmi seçkisine 52 filmin alındığı ve Konsomatris filminin Akdeniz filmlerinin temsil edildiği kategoride yarışacağı belirtildi.

Film, liseli Ahmet’in bekaretini bir gece kulübünde kaybedişini anlatırken, Kıbrıs Türk toplumunda yaygın olan bu tatsız geleneği alaycı bir dille ele alıp, eleştirel bir yorumda bulunuyor.

Başrolünde Nehir Karaaslan, Maja Laskowska ve Günyol Bakoğlu’nin oynadığı Konsomatris’in yapımına Kuzey Kıbrıs yapım şirketi Quip Productions, teknik ve ekipman desteği sağlayarak, filmin gerçekleşmesinde katkıda bulundu

Filmin yan rollerinde Onur Haşim Tamer, Kadir Ünveren, Barış Refikoğlu ve Asu Demircioğlu var.