"Kompozisyon Yarışması” sonuçlandı
Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın, geleneksel “Kompozisyon Yarışması” sonuçlandı.
Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın, geleneksel “Kompozisyon Yarışması” sonuçlandı. K.T.Öğretmenler Koop Ltd. sponsorluğunda 14 Ocak tarihinde 23. kez gerçekleşen yarışma, 18 yıldır K.T. Öğretmenler Koop Ltd. sponsörlüğünde, ilkokul 5. Sınıf öğrencileri arasında yapılıyor. Zelda Kiriş, Hatice Şenbülbül ve Naciye Kazaz’dan oluşan jüride dereceye giren öğrenciler şu şekilde belirlendi:
DERECELER
İsim – Soyisim
Okul İsmi
Derecesi
Su Aksu
23 Nisan İlkokulu
Umut Çetin
Şht. Osman Ahmet İlkokulu
2.
Rabia Bucak
Karşıyaka Merkez İlkokulu
3.
Mira Malik
Levent Schools
3.
MANSİYON
İsim – Soyisim
Okul İsmi
Derece
Çamay Selkan
Alsancak İlkokulu
Mansiyon
Seval Gözügüzel
Vadili – İnönü İlkokulu
Mansiyon
Zeren Tığıl
Karakol İlkokulu
Mansiyon
Lalebel Özbilenler
Alsancak İlkokulu
Mansiyon
Serap Kapılgan
9 Eylül İlkokulu
Mansiyon
Azra Yiğit
Güvercinlik R.R. Denktaş İlkokulu
Mansiyon
Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, ödül töreninin 18 Mart tarihinde saat 10’30 da Lefkoşa AKM’de gerçekleştirileceğini duyurdu.