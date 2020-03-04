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"Kompozisyon Yarışması” sonuçlandı

"Kompozisyon Yarışması” sonuçlandı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın, geleneksel “Kompozisyon Yarışması” sonuçlandı.

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Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın, geleneksel  “Kompozisyon Yarışması” sonuçlandı. K.T.Öğretmenler Koop Ltd. sponsorluğunda 14 Ocak tarihinde 23. kez gerçekleşen yarışma, 18 yıldır K.T. Öğretmenler Koop Ltd. sponsörlüğünde, ilkokul 5. Sınıf öğrencileri arasında yapılıyor. Zelda Kiriş, Hatice Şenbülbül ve Naciye Kazaz’dan oluşan jüride dereceye giren öğrenciler şu şekilde belirlendi:

 

DERECELER

 

İsim – Soyisim

Okul İsmi

Derecesi

Su Aksu

23 Nisan İlkokulu

  1.  

Umut Çetin

Şht. Osman Ahmet İlkokulu

2.

Rabia Bucak

Karşıyaka Merkez İlkokulu

3. 

Mira Malik

Levent Schools

3.

 

 

MANSİYON

 

İsim – Soyisim

Okul İsmi

Derece

Çamay Selkan

Alsancak İlkokulu

Mansiyon

Seval Gözügüzel

Vadili – İnönü İlkokulu

Mansiyon

Zeren Tığıl

Karakol İlkokulu

Mansiyon

Lalebel Özbilenler

Alsancak İlkokulu

Mansiyon

Serap Kapılgan

9 Eylül İlkokulu

Mansiyon

Azra Yiğit

Güvercinlik R.R. Denktaş İlkokulu

Mansiyon

 

 

 

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, ödül töreninin 18 Mart tarihinde saat 10’30 da Lefkoşa AKM’de gerçekleştirileceğini duyurdu.

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