KOALİSYON ÇIKMAZI

Yeni meclisin ortaya çıkması ile koalisyon modelleri de tartışılmaya başlandı, gözler yeni kurulacak koalisyona çevrildi. Açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, YDP 3, DP 2 vekille temsil edilecek. Bu sonuçlar koalisyon modelleri üzerinde de yeni bir krize neden oldu, zira CTP ve HP, “UBP ile hükümete” kapılarını kapattı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilmesi beklenen UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün şimdi kendine 26 hatta 27 milletvekiline ulaşan bir koalisyon ortağı- ya da ortakları bulması beklenecek. Ve bu hükümetin hem genel kurulda salt çoğunluğa ulaşması hem de meclis komitelerinde çoğunluğu elinde tutması gerekecek.

ERHÜRMAN: SOKAKTA MÜCADELE ÖZERSAY: UBP İLE GÖRÜŞME YOK ÖZYİĞİT: ÖNCELİĞİMİZ SOL KOALİSYON

Mert ÖZDAĞ

Yeni meclisin ortaya çıkması ile koalisyon modelleri de tartışılmaya başlandı. Hükümet olabilmek için meclisin salt çoğunluğundan güven oyu almak gerekiyor.

26 milletvekilinin onayı ile hükümet kurulabilirken bu rakam zaman zaman siyasi riskleri de içinde barındırıyor.

Yasaların hazırlandığı, hatta bütçenin de onaylanarak meclis genel kuruluna gönderildiği Meclis komitelerinde ise bir partinin grubu bulunması için en az 5 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Koalisyon şemsiyesi altında hükümet kuracak partilerin meclis komitelerinde de çoğunluğu elinde tutması gerekiyor.

Açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, YDP 3, DP 2 vekille temsil edilecek. Bu sonuçlar koalisyon modelleri üzerinde de yeni bir krize neden oldu.

Seçimden birinci parti olarak çıkan ve Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesi beklenen UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün şimdi kendine 26 hatta 27 milletvekiline ulaşan bir koalisyon ortağı- ya da ortakları bulması beklenecek.

CTP: Sokakta mücadele

Seçim öncesinde sık sık, son olarak da seçimden hemen sonra UBP ile koalisyona kapılarını kapatan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman “Bugün mücadelenin yeni evresinin ilk günü. Bugünden itibaren sokaktayız. Yurttaşlarımızla birlikte olmaya, onları dinlemeye, sorunlarına çare aramaya, çözümleri birlikte üretmeye devam edeceğiz. Safları daha da sıklaştıracağız, daha fazla çalışacağız ve asla yılmayacağız. Mücadeleye devam...” diyerek muhalefet görevine işaret etti. Erhürman daha önce yaptığı açıklamalarda UBP ile koalisyon kurmak istemediğini, son kararı CTP-PM’nin vereceğini ancak PM’nin böyle bir karar almayacağını belirtmişti.

HP: UBP ile görüşme bile yok

Diğer yandan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da “Statükoya ortak olmayız” diye açıklama yaparak UBP ile görüşme dahi yapmayacaklarını açıkladı.

Hatta HP Parti Meclisi de dün gerçekleştirdiği toplantısında oy birliği ile UBP ile koalisyon kurmama ve bu nedenle de UBP ile herhangi bir koalisyon görüşmesi yapmama kararını aldı.

Bu durumda da matematiksel olarak dillendirilen olası UBP-HP (30 milletvekili) koalisyonu ihtimali de ortadan kalkmış oldu. Siyaseten beklentiler arasında yer almasa da rakamsal açıdan mümkün görünen UBP-CTP (33 milletvekili) koalisyonu da ihtimaller arasında yer almıyor.

Geriye çok parçalı koalisyon seçenekleri kalıyor.

TDP: Önceliğimiz sol koalisyondur, bunu söylemiştik

YENİDÜZEN’e konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise UBP ve DP’nin yer aldığı bir koalisyonu konuşmak için erken olduğunu, henüz seçim sonuçlarını değerlendirme aşamasında olduklarını söyledi. Özyiğit “Biz seçimden önce önceliğimizin sol koalisyon olduğunu söyledik. Şimdi bu konuyu konuşmak için çok erken. Bu akşam seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Halk ‘şöyle bir koalisyon olsun’ diye bir karar vermedi gibi görünüyor. UBP’ye bir görev vermiştir” diye konuştu.

UBP-YDP-DP koalisyon hükümeti… Toplam (21+3+2) 26 milletvekili ile meclisten güvenoyu alması mümkün görülüyor. Ancak böylesi bir hükümet modelinde meclis çalışmalarının kilitlenme olasılığı çok yüksek.

UBP-YDP-DP koalisyonu: Meclis açısından sıkıntılı

Bunlardan biri sağ hükümet olarak da adlandırılabilecek UBP-YDP-DP koalisyon hükümeti… Toplam (21+3+2) 26 milletvekili ile meclisten güvenoyu alması mümkün görülüyor. Ancak böylesi bir hükümet modelinde meclis çalışmalarının kilitlenme olasılığı çok yüksek. Şöyle ki; yasaların hazırlandığı, hatta bütçenin de onaylanarak meclis genel kuruluna gönderildiği Meclis komitelerinde ise bir partinin grubu bulunması için en az 5 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Koalisyon şemsiyesi altında hükümet kuracak partilerin meclis komitelerinde de çoğunluğu elinde tutması gerekiyor. UBP'nin bu sayıyla meclis komitelerinde grubu bulunacakken, DP ve YDP'nin mecliste grubu bulunamayacağı için meclis komitelerinde temsilcisi bulunamayacak. Bu durumda da komitelerde bir yasanın geçmesinde CTP ve HP'nin de onayı beklenecek. Muhalefet pozisyonunda olacak CTP ve HP'nin meclis komitelerini kilitlemesi siyaseten çok yüksek ihtimaller arasında yorumlanıyor, zira iktidarın bu iki partiden onay alarak genel kurula yasa ve bütçe göndermesi gerekecek. Yani bu model hem matematiksel hem de genel kurulda onaylanacak salt çoğunluk rakamını tuttursa da komiteler ve meclis işleyişi açısından sorunlu görünüyor.

Bir diğer olasılık da UBP-TDP-DP koalisyon modeli. 26 milletvekiline (21+3+2) ulaşan bu model genel kuruldan güven oyu alabilecek kritik 26 sayısına ulaşırken yine komitelerde temsilci sorunu yaşayacak bir aritmetik içeriyor.

UBP-TDP-DP koalisyonu: Kritik 26, komitelerde kilitli

Bir diğer olasılık da UBP-TDP-DP koalisyon modeli. 26 milletvekiline (21+3+2) ulaşan bu model genel kuruldan güven oyu alabilecek kritik 26 sayısına ulaşırken yine komitelerde temsilci sorunu yaşayacak bir aritmetik içeriyor.

Sağ blok UBP-YDP-DP grubuna TDP’nin de eklenmesi ile ortaya çıkacak UBP-YDP-DP-TDP koalisyonu… Rakamsal açıdan (29 milletvekili) sorunu yok, ancak bu modelde de komite sorunu var. TDP’nin böylesi bir blokla koalisyon kurma ihtimali çok düşük…

UBP-YDP-TDP-DP koalisyonu: Siyaseten mümkün değil gibi

Bir hükümet modeli de çok parçalı gibi görünse de sağ blok UBP-YDP-DP grubuna TDP’nin de eklenmesi ile ortaya çıkacak UBP-YDP-DP-TDP koalisyonu… Rakamsal açıdan (29 milletvekili) değerlendirildiğinde bu modelde de komite sorunu bulunurken genel kuruldaki sayı daha yukarıya çıktığı için daha geniş bir tabana hitap ediyor. Sayısal olarak mümkün görünse de siyaseten TDP’nin böylesi bir blokla koalisyon kurma ihtimalinin çok düşük olduğu konuşuluyor.

Eğer UBP kendine ortak bulamasa daha farklı koalisyon modelleri de gündeme gelebilecek. Olası CTP-HP-TDP-DP koalisyon modeli (12+9+3+2) toplam 26 milletvekili ile riskli bir sayı ile mecliste çoğunluğu elinde bulunduruyor. Rakamsal açından mümkün görülse de 4 partili bir yapı, siyaseten sorunları da beraberinde getirebilecek cinsten.

CTP-HP-TDP-DP koalisyonu: Çok riskli, ama UBP’siz

Eğer UBP kendine ortak bulamasa daha farklı koalisyon modelleri de gündeme gelebilecek. Siyasi taammümlere aykırı olsa da, seçimden birinci çıkan UBP’nin olmayacağı bir koalisyon mümkün. Seçimden önce sık sık dillendirilen “UBP’siz bir hükümet modeli” olası. Üstelik hem genel kurul çoğunluğu var, hem de komitelerde çoğunluğu… Olası CTP-HP-TDP-DP koalisyon modeli toplam 26 milletvekili ile riskli bir sayı ile mecliste çoğunluğu elinde bulunduruyor. Rakamsal açından mümkün görülse de 4 partili bir yaptı siyaseten sorunları da beraberinde getirebilecek cinsten.