KKTCELL ‘Boğaz’ı geçemedi: 51-62

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, erteleme maçında konuk ettiği Çanakkale Boğazgücü’ne 62-51 mağlup oldu.

Euroleague Grup Eleme müsabakaları nedeni ile ertelenen karşılaşma dün Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Çekişmeli geçen karşılaşmada KKTCELL öne geçse de bu üstünlüğünü maç sonuna taşıyamayarak Çanakkale Boğazgücü’ne 62-51 mağlup oldu. KKTCELL’de Murat Ekşi kaydettiği 30 sayı ile takımın en skorer ismi oldu.

Erhürman karşılaşmayı takip etti

KKTCELL ile Çanakkale Boğazgücü arasında oynanan karşılaşmayı Başbakan Tufan Erhürman da KKTCELL Genel Müdürü Harun Maden ile birlikte takip etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de karşılaşmayı takip eden isimler arasında yer aldı. Erhürman maçın ardından her iki takımı tebrik etti.