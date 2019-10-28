“KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi” 5 Kasım'da açılıyor
Kıbrıs Fotoğraf Sanat Derneği’nin bu yıl 6. gerçekleştireceği “KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi” 5 Kasım Salı günü Lefkoşa Bedesten’de sanat severlerin beğenisine sunulacak.
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Kıbrıs Fotoğraf Sanat Derneği’nin bu yıl 6. gerçekleştireceği “KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi” 5 Kasım Salı günü Lefkoşa Bedesten’de sanat severlerin beğenisine sunulacak.
Dernekten verilen bilgiye göre, açılışı saat 19.00’da gerçekleştirilecek sergide 33 üyenin toplam 66 fotoğrafı yer alacak.
Açılışta, Dernek Başkanı Mehmet B. Türkelman ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun (FIAP)Kıbrıs temsilcilerinin konuşma yapması bekleniyor.
Sergi 5-8 Kasım tarihleri arasında açık olacak.
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Etiketler : Fotoğraf Sergisi, Kıbrıs Fotoğraf Sanat Derneği
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