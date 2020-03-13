KIBRIS'TA TOPLAM VAKA SAYISI 26

Güneyde 7 vaka daha

SAAT: 22.57 Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 7 coronavirüs vakasının daha olduğunu açıkladı. 5 kişi karantinaya alınırken diğer iki kişi Limasol Hastanesi’ne kaldırıldı. 7 kişinin tümü geçtiğimiz günlerde İngiltere’den geldi.

Kıbrıs’ın güneyinde toplam vaka sayısı 21 oldu. Kıbrıs’ın tümünde sayı 26’ya çıktı.

Akıncı 'OHAL' istedi

SAAT: 20.30 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu’ndan ‘Olağanüstü Hal’ ilanı istedi, bu yönde henüz herhangi bir karar verilmediğini söyledi. Haberin devamı

Akıncı Anayasa'daki OHAL maddesine işaret etti

19.36 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Bakanlar Kurulu’na başkanlık yapmak için Başbakanlığa gelişinde açıklama yaptı. Akıncı kendisinin sürmekte olan Bakanlar Kurulu’na katılmak için gelmediğini, anayasanın bugünün koşullarının gerektirdiği maddesi gereği (madde 124) Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmeye geldiğini söyledi.

Tatar: Sokağa çıkma yasağı yok

19.20 Başbakan Ersin Tatar, sokağa çıkma yasağı olmadığını, bunun düşünülmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı: "Yeni bir pozitif vaka yok"

18.25 Sağlık Bakanlığı, ülkede mevcut Coronavirüs vaka sayısının 5 olduğunu ve henüz yeni bir pozitif vaka bulunmadığını açıkladı. Haberin devamı

Akıncı, Bakanlar Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı

18.20 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu’nu 19.30’da olağanüstü toplantıya çağırdı. Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığındaki toplantı Başbakanlık’taki Bakanlar Kurulu Salonu’nda olacak.

Akıncı, partilerle görüştü

17.30 Mecliste temsil edilen siyasi parti başkanları ile görüşen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı "Önümüzdeki saatlerde Bakanlar Kurulu ile bir araya gelebilirim." dedi.

Sürüş ehliyet sınavları durduruldu

16.18 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla, sürüş ehliyeti sınavlarının 23 Mart’a kadar durdurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

İzole kurullarına uymayanlara yasal işlem

15.38 Sağlık Bakanlığı, yurt dışından gelip evde izole kuralına uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını, söz konusu kişilerin polis mensupları eşliğinde kontrol edileceğini ve gerekirse alıkonulabileceğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, son 14 gün içinde kara, hava ve deniz yoluyla KKTC’ye giriş yapanlara “Takip, erken müdahale ve olası durumda virüsün yayılmasını engellemek için 14 gün süreyle evde izleminiz ve izolasyonunuz gerekli” hatırlatmasında bulunuldu.

CORONAVİRÜS

Açıklamada, seyahat öyküsü bulunan kimselerin evde kendini izole etmesi ve durumların derhal Sağlık Bakanlığı’nın coronavirüsü ihbar hattı olan 0548 850 11 88 veya 0533 850 11 88 numaralı iletişim numaralarına bildirmelerinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Bu kurala uyma kişinin kendi sağlığı, ailesinin sağlığı ve halk sağlığı için büyük önem taşıdığına işaret edildi.

Evde bulunulan süre boyunca kişilerin kontrolü sağlık personeli ve /veya yetkilileri tarafından telefonla yapılacak. Bu kurala uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak ve polis mensupları eşliğinde alıkonulabilecek.

Cenazeler sabaha alındı

15.33 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Covid-19 virüsü tedbirleri çerçevesinde Lefkoşa Kabristanlığındaki defin işlemlerini saat 10:00’da başlatma kararı aldı.

LTB’den yapılan açıklamada, LTB Yönetiminin bugün aldığı kararın Din İşleri Başkanlığı ile istişare içerisinde alındığı ve yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

CTP: “Hükümet derhal ek karantina merkezleri oluşturmalıdır”

15.30 Coronavirüs konusundaki gelişmeleri yakından takip eden Cumhuriyetçi Türk Partisi, Sağlık Bakanlığı’nın liderlik üstlenmesini, kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamasını istedi, Hükümetin derhal ek karantina merkezleri oluşturması gerektiğini belirtti. Haberin devamı

14.40 Telekomünikasyon Dairesi, ödenmeyen borçlar nedeniyle bu ay kesinti yapmayacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada “Ödenmeyen borçlar nedeniyle Mart 2020 boyunca ses veya ADSL/VDSL hizmetlerinde herhangi bir kesinti olmayacaktır” denildi.

Bankalarla toplantı

14.34 Başbakan Ersin Tatar, coronavirüsü vakalarından dolayı ülkede yaşanan durumu ele almak üzere, 30'a yakın banka üst düzey yetkilisi ile bir araya geldi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar da hazır bulundu.

Toplantıda içinde bulunulan koşullarda bankaların likitide yaratması üzerinde duruldu. Ayrıca borçların yeniden yapılandırılması ve faizlerin düşürülmesi için de bankalara mesaj verildi.

Sağlık örgütleri tedbirleri yetersiz buldu

14.30 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Tıp-İş COVID19 ile ilgili basın açıklaması yaptı. Hükümetin açıkladığı önlemleri yetersiz bulan örgütler, acilen karantina hastanesi kurulmasını talep etti. Haberin ayrıntıları

Psikologlar uyardı: Panik olmayın

14.10 Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, korona virüsünün ciddi bir tehlike olduğu gerçeğini yadsımamakla beraber yaşanan durumu kabullenip, gerekli önlemleri alma ve sosyal medyanın sebebiyet verdiği panik halinden çıkma tavsiyesinde bulundu.

Dernek, korona virüsünün kendisi kadar korku ve kaygının da bulaşıcı olduğunu işaret ederek, aşırı kaygı yaşayan ve bu durumla başa çıkmakta güçlük çeken vatandaşlara derneğe başvurma önerisi yaptı.

Online eğitim izne tabi

14. 05 Yüksek Öğretim Denetleme, Planlama, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), YÖDAK ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) herhangi bir karar üretip bildirmediği sürece yükseköğretim kurumlarının online eğitim ve/veya uzaktan eğitim faaliyeti yapamayacağını bildirdi.

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamada, eğitim kurumlarının Bakanlar Kurulu kararıyla koronavirüs nedeniyle geçici bir süre tatil edildiği hatırlatılarak, bazı üniversitelerin online eğitim ve/veya uzaktan eğitim faaliyetlerine başladığı yönünde açıklamalar yaptıklarına dikkat çekildi.

Müzik izinleri askıya alındı

14.02 Ülkede faaliyet gösteren müzikli eğlence yerlerinin, müzik izinleri askıya alındı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin açıklamasına göre, tüm dünyayı etkisi altına alan “Coronavirüs” salgını tedbirleri kapsamında, KKTC genelindeki tüm müzikli eğlence yerlerinin, Çevre Koruma Dairesi 18/2012 Çevre Yasası’nın 58. Maddesi kapsamında verilmiş olan müzik izinleri, 13 Mart 2020 tarihini de kapsayacak şekilde, Çevre Yasası’nın 80. Maddesinin (3). Fıkrası uyarınca, ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.

KKTC hükümetinin, halk sağlığının korunması kapsamında alacağı yeni tedbirler kapsamında, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı dairelerce alınması gereken ek tedbirler, kamuoyuyla paylaşılacak.

"Gece kulüplerine karşı önlem yok!"

13.45 Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kuir Kıbrıs Derneği, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Mülteci Hakları Derneği ortak açıklama yaparak, gece kulüplerine dair herhangi bir önlem alınmamasını hak temelli çalışmalar yürüten örgütler olarak hayretle karşıladığını bildirdi.

KKTC’deki gece kulüpleri konusunda Bakanlar Kurulu'nun herhangi bir karar üretmemesini eleştiren örgütler, orada halihazırda haklarından mahrum bırakılan kadınların hayatlarının daha da fazla riske atıldığını savundu.

Kadınların tüm yaşadığı hak ihlalleri yanında bir de ciddi bir enfeksiyon riskiyle karşı karşıya bırakılmalarının kabul edilebilir olmadığını belirten örgütler, gece kulübünde çalışan her bir kadının hayatı ve sağlığının değerli ve vazgeçilmez olduğunu bildirerek, Bakanlar Kurulu bir an önce gece kulüplerini görmezden gelen tavrından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Birtan: “Evde kal çağrısı yapmalı”

13.40 Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkede artan vaka sayısının salgına dönüşmeden halka ‘evde kal çağrısı’ yapılması gerektiğini belirtti.

Yurt dışında yaşanan salgın nedeniyle hastanelerde yer kalmadığı için bina içinde atıl vaziyette tedavi gören hastaların bulunduğu fotoğraf ile paylaşım yapan Birtan, “Kapıya dayanan virüse kapıları kapatın” dedi.

Birtan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Çin’deki salgın kapıya dayanmadan tüm sınır kapılarını kapatın demiştim. Şimdi kapıya dayanan virüse kapıları siz kapatın. Bu iş salgına dönüşmeden Hükümet bir an evvel herkese ‘evde kal çağrısı’ yapmalıdır.”

KIB-TEK’ten tedbir: “Kesinti ve tahsilat yok”

13.15 KIB-TEK, vadesi dolmuş aylık elektrik faturalarından ötürü yapılacak olan kesinti işlemlerinin durdurulduğu ve veznelerin 16 Mart tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar Tüketim Ederi Tahsilatı yapmayacağını açıkladı. Haberin ayrıntıları

Akıncı meclisi toplantıya çağırdı

13.05 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, coronavirüs konusunda ülkedeki son durumla ilgili Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan hükümet ve muhalefete mensup tüm siyasi partilerin genel başkanlarını 15.30’da Cumhurbaşkanlığında toplantıya çağırdı.

'Olağanüstü Hal' yok

12.50 Bakanlar Kurulu yeni kararları açıklandı.

1- Olağanüstü Hal Kararı yoktur.

2- Sokağa çıkma yasağı yoktur.

3 - İkamet izni başvuruları 30 gün boyunca durdurulacak, bu süre zarfında yasal süre çalışmayacak ve dolayısıyla ceza uygulanmayacaktır.

4 - Müzelerin ve ören yerlerin kapatılması haricinde 10 kişiden fazla turistin olduğu turlar kısıtlanacaktır.

5 - Bütün kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışlarında en üst ita emirlerinin izni gerekecek. Zorunlu haller haricinde çıkılmaması gerekmektedir.

6 - Polis Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare neticesinde polis okulu da tatil edildi.

7 - 7/24 hizmet verecek çağrı merkezi bu akşamdan itibaren devreye girecek.

8 - Ekonomi ve finans konusunda alınacak tedbirler için başbakan, Ekonomi Bakanı ve Bankalar Birliği toplantı yapıyor.

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Güneyde vaka sayısı 14

12.15 Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nden alınan son güncellemeye göre, dört yeni coronavirüs vakası olduğunu doğrulandı.

Güneydeki basınına yansıyan bilgilere göre coronavirüs ile enfekte olmuş kişiler; yakın zamanda Atina'dan Kıbrıs’a dönen ve hastalık belirtisi gösterdikten sonra sonra yetkili makamlarla temasa geçen iki kişi.

-Ev hapsinde bulunan ve teyit edilmiş vakalarla yakın temasta olan iki kişi.

12.10 Akıncı: Anastasiadis güneydeki vaka sayesinin bugün 14’e çıktığı bilgisini verdi. Haberin ayrıntılar

Girne Maratonu ertelendi

11.40 Girne Belediyesi, coronavirüs nedeniyle Nisan ayında yapılacak Girne Maratonu’nu ileriki bir tarihe erteledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, Girne Belediyesi ve Atletizm Federasyonu işbirliğinde 2020 yılında 3’üncüsünü düzenleyeceği Girne Maratonu’nu, Covıd-19 virüsüne karşı önlemler nedeniyle ileriki bir tarihe erteleme kararı aldıklarını belirtti

Bakanlar kurulu toplandı

11.33 Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı. Bugünkü toplantıda da coronavirüs salgınıyla ilgili önlemler ele alınacak.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki toplantı 11.30 sıralarında başladı.

Baybars: “Daha radikal önlemlere ihtiyaç var”

11. 20 İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars “Bakanlar Kurulu dün bazı ciddi önlemler aldı. Bunun arkasını da getirmek gerekecektir” açıklaması yaptı, yeni tedbirler alınacağına işaret etti. Haberin devamı

4 sendikadan ‘tedbir önerileri’

11.16 KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ ve GÜÇ-SEN, Korona Virüse karşı tedbir önerileri açıkladı. Sendikalardan yapılan açıklamada, önerilerin dikkate alınmaması durumunda eyleme gidileceğini de vurguladı. Haberin devamı

Akıncı ibadet yerleri ve casinoların el alınmasını talep etti

11.15 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, okullara ilişkin alınan doğru kararın ibadethanelerin yanı sıra her türlü toplu eğlence mekanlarında (casino, bet ofisleri ve benzeri dahil) da alınması daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"Dün bakanlar kurulunda da önerdiğim gibi okullara ilişkin alınan doğru kararın toplu olarak bulunulan tüm alanlarda uygulanması gerekir.

Bu çerçevede bilindiği gibi konserler, spor müsabakaları gibi etkinlikler ertelenmiştir.

Bu tedbirin ibadethanelerin yanı sıra her türlü toplu eğlence mekanlarında (casino, bet ofisleri ve benzeri dahil) da alınması daha fazla geciktirilmemelidir.

Bu sabah görüştüğüm Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’ye bu konuda hızlı hareket edilmesinin önemini aktardım.

Bunun yanı sıra hem kamuda hem özelde işyerlerinde çalışanların yoğunluğunu azaltmaya yönelik adımların hayata geçirilmesi de korona virüs mücadelesini güçlendirecektir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığında başlattığımız uygulamaya benzer adımların diğer kurumlarda da atılabileceğini değerlendiriyorum."

Bakanlar Kurulu yeniden toplanıyor

11. 15 Bakanlar Kurulu dünkü olağanüstü toplantısının ardından bugün yeniden toplanıyor

Toplantıdan sonra açıklama yapılması bekleniyor. Olası "ek tedbirlerin" konuşulacağı toplantıda ayrıca uygulamaya giren dünkü kararların da ele alınacağı kaydediliyor.

“Hemen OHAL ilan edilmeli”

10.55 Ülkede en az 10, 15 günlük OHAL ilan edilmesi gerektiğini ifade eden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi doktorlarından Üroloji Uzmanı ve Organ nakil cerrahı Dr. Necmi Bayraktar, bunun hemen yapılması gerektiğini, her geçen saatin tehlike arz ettiğini belirtti.

“Yarın olmadan sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini dilerim” diyen Bayraktar, virüsün çok dayanıksız olduğunu ve hasta kaybı yaşanmadan, sayıyı sınırlı tutarak ülkenin dezenfekte edilebilineceğine dikkat çekti.

Bayraktar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"En az 10-15 günlük OHAL bugün itibarıyla ilan edilmeli... yarın hatta geçen her saat tehlike.

Klasik herkes evine kapansın, evini ve evinin önünü dezenfekte etsin!

Virüs çok dayanıksız, hala kayıp yaşanmadan, sayıyı sınırlı tutarak ülkeyi dezenfekte edebiliriz.

Yarın olmadan sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini dilerim.

Gerçi havaya da bakarsak, Allah sokağa çıkma yasağını ilan etti zaten... Herkese geçmiş olsun. En az zararla SEFERBERLİK halinde bu salgını en az zararla atlatırız inşallah..."

Belediye sadece "online" hizmet verecek

10.43 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 16 Mart Pazartesi gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar belediyede ‘online’ hizmet verileceğini duyurdu.

İşte Harmancı'nın açıklaması: Yurttaşların bu süreçte fatura ödemelerini belediyenin web sitesinden, bankaların on-line bankacılık işlemlerinden yürütmelerini kendilerinin iyiliği için istiyoruz. Ayrıca belediyemize işyeri izni, emlak, borcu yoktur, su saati bağlama gibi başvuruların da nasıl yapılabileceğini gün içerisinde detayları ile kamuoyu ile paylaşacağız.

Erhürman: “Önlemler arttırılmalı”

09.10 CTP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önlemlerin artırılması gerektiğini ifade ederek, ekonomide daralma ve mali sorunlar yaşanabileceğine dikkat çekti. Haberin devamı

KTEV'in etkinlikleri iptal

09. 02 Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı(KTEV), Covid-19 virüs salgınından dolayı tüm etkinliklerini ertelediğini duyurdu.

KTEV’den verilen bilgiye göre, 23-27 Mart’ta yapılması planlanan Resim Müzik Etkinliği, 15-17 Nisan için planlanan Atık Malzeme Heykel Yarışması, 27 Nisan’da yapılacağı duyurulan Dans Şöleni ve 30 Nisan’da yapılması öngörülen Kompozisyon ve Kitap Ayracı Yarışmaları Ödül Töreni ileriki bir tarihe ertelendi.

Vaka sayısı 5'e yükseldi, biri KKTC yurttaşı

09.00 Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina merkezinde tutulan 3 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. 3 yeni coronavirüs vakası ile birlikte kuzeyde toplam sayı 5'e yükseldi . Virüs ile enfekte olmuş iki kişinin Almanya'dan gelen turdan olduğu üçüncü kişinin ise 9 gün önce İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşı olduğu açıklandı

Kıbrıs'ın bütününde coronavirüs vaka sayısı 15 oldu.

Sağlık Bakanlığı Açıklama

Ülkemize gelen Alman turistler arasında olan ve gözlem altında tutulan hastalardan 3 tanesinin dün ateşinin yükselmesi üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine sevk edilmiş ve yapılan tetkiklerin ardından 2 pozitif vaka daha belirlenmiştir.

Yine akşam saatlerinde 9 gün önce İngiltere’den ülkemize dönen bir KKTC vatandaşımız ateş gibi şikayetlerle bize ulaşmış, ardından yapılan tetkikler sonucu pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Böylece pozitif Corona virüsü vaka sayısı 5’e yükselmiştir