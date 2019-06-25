“Kıbrıs’ta sanat algısını değiştirmek istiyoruz”

Dila ŞİMŞEK

Art Gallery ve Arty Art atölyesinin sahibi Ahmet Savaş Kale, çerçeve, masa, ayna imalatı ile uğraşıyor, ülkede kısıtlı sayıdaki sanat galerilerinden birinin ev sahipliğini yapıyor.

Kale, Lefkoşa’da doğup büyümüş. Ekonomi bölümü mezunu Kale, işletmecilik yaptıktan sonra hediyelik eşya ile uğraşmış, sonra da çerçeve imalatına başlamış. Sanata hep ilgisi olduğunu belirten Kale, “Zamanla çerçeve imalatı ve sanat galerisine yöneleceğimi bilmiyordum” diyor.

Kale, Art Gallery’de sergilenen tabloların sanatçılara ait olduğunu, çok sayıda ressamın eserlerini burada sergilediğini söylüyor. “Galerimiz sabah 8’den akşam 5’e kadar açıktır ve isteyen herkes ziyaret edebilir” diye ekliyor.

“Burada hiçbir şey çöpe gitmiyor”

Atölyede üretilen masa, çerçeve, ayna ve diğer ürünlerin, geri dönüşüm malzemelerinden üretildiğini kaydeden Kale, “Burada hiçbir şey çöpe gitmiyor” diye konuşuyor.

“Başka ülkelerde sanattan para kazanılıyor olabilir ancak bizde böyle bir durum söz konusu değil”

Kıbrıs’taki çağdaş sanatın yüceltilmesi gerektiğine inanan Kale, “Kıbrıs’ta birçok sanatçı var. El birliği ile çağdaş sanatı duyurmamız lazım. Halkın sanata karşı olan ilgi ve algısını değiştirmemiz gerekiyor. Bunu arttırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu aslında gönüllülük işidir… Başka ülkelerde sanattan para kazanılıyor olabilir ancak bizde böyle bir durum söz konusu değil” şeklinde anlatıyor.

“Buraya turistin de gelip, Kıbrıs’taki sanatı görmesini istiyoruz”

Kale, sözlerine şöyle devam ediyor: “Basın aracılığı ile kendimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bizim mekanımız oldukça geniş, buraya turistin de gelmesini istiyoruz. İnsanlar gelip Kıbrıs’ta yapılan sanatı görsün… Şehir içinde olmadığımız için günlük ziyaretçi sayımız az. Ancak günümüz şartlarında böyle bir galeriyi şehir içinde açmak pek kolay değil…”