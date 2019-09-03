Kıbrıslı Türk ve Rum gençler ortak kampta buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü ile EDON, geçtiğimiz hafta sonu Girne’deki Olive Tree Otel’de Reunite_cy projesi kapsamında iki toplumlu ortak kamp düzenledi. Slogandan öteye giderek birlikte yaşamayı, eğlenmeyi, öğrenmeyi tadan gençler, kampta hem paneller düzenledi, hem de çeşitli aktiviteler gerçekleştirerek kaynaştı. Özellikle 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kampta geçiren gençler, uzun yıllar önce 1 Eylül’de hayatını kaybeden Mehmet Toykan Yorgancı’nın (Toyki) anısına otel bahçesine zeytin ağacı dikti. Kampın ilk günü gerçekleştirilen panele CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu katılarak gençlere konuşma yaptı. Erhürman ve Kiprianu’nun yanı sıra Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri Doğuş Derya, Sıla Usar İncirli, Fikri Toros, Armağan Candan ve çok sayıda Kıbrıslı Türk ve Rum genç katıldı. Reunite_Cy kampının ikinci gününde ise Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay “Ortak Kültürel Miras” adlı paneli gençlere sundu.

ERHÜRMAN: FEDERAL ÇÖZÜM HEDEFİNE BİR AN ÖNCE VARMALIYIZ

Kampın ilk günü gerçekleştirilen “Kıbrıs sorunu: Çözüme Giden Yol ve Bizim Rolümüz, Kıbrıs Konusundaki Problemler ve Federal Çözümü Desteklemenin Önemi” adlı panelde Genel Başkan Tufan Erhürman ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu konuşma yaptı ve gençlerin Kıbrıs Sorununa yönelik sorularına cevap verdi. Kıbrıs’ta federal çözüm hedefine bir an önce ulaşılması gerektiğinin altını çizen Tufan Erhürman, sonuç alamayacakları bir müzakere sürecine girmenin bir anlamı olmadığını söyledi. Siyasi eşitlik tartışmasının artık ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Erhürman, ucu açık bir müzakere süreci yerine sonuç odaklı müzakereyi tercih ettiklerini belirtti. Erhürman, Kıbrıslı Türklerin bir an önce çözüme ulaşmak istediğini de sözlerine ekledi.

KİPRİANU: SOL PARTİLERİN İŞ BİRLİĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Panelde söz alan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da, sol partilerin yaptığı iş birliklerinin çok büyük önem taşıdığını, adada kalıcı bir çözüm olması halinde bunu sol partilerin ortak çalışması sayesinde olacağını söyledi. Kendileri için tek çarenin federal çözüm olduğunu dile getiren Kiprianu, bunun dışında hiçbir alternatifleri olmadığını vurguladı. Crans Montana’daki sürecin ardından Anastasiadis’i bu konuda defalarca uyardıklarının altını çizen Kiprianu, “Taksim hiçbir biçimde adada arzu edilen istikrarın sağlanmasına yardımcı olmaz. Aksine yeni sürtüşmelere yol açacaktır. Biz federasyon ile çözüme ulaşılacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.