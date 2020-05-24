Kıbrıslı Türk motor kazasında can verdi
61 yaşındaki Kıbrıslı Türk Limasol sakini Mustafa Kemal motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
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61 yaşındaki Kıbrıslı Türk Limasol sakini Mustafa Kemal motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
Agios Ambrosios - Vouni yolundaki trafik kazasında 61 yaşındaki Kıbrıslı Türk can verdi. Kıbrıs polisine göre; 61 yaşındaki Kıbrıslı Türk Limasol sakini trajik bir şekilde öldü. Motosikletinin kontrolünü kaybeden Mustafa Kemal, Vouni yolunda üç yüz metre sürüklendi.
61 yaşındaki sürücünün kaza anında öldüğü açıklandı.
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Etiketler : Trafik kaza, kaza, motosiklet, mustafa Kemal
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