Kıbrıslı liderler Şubat sonu buluşuyor

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’le görüşmesinin şubat ayının son haftasında gerçekleşmesi için tarafların istişare içinde olacağını söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, Anastasiadis bugün Akıncı’yı telefonla arayarak buluşma arzusunu iletti.

Mustafa Akıncı, buluşup konuları değerlendirmekte kendisinin de yarar gördüğünü zaten daha önce de açıkladığını belirterek, Şubat’ın son haftası saptanacak bir günde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ev sahipliğinde bir araya gelinmesi için iki tarafın istişare içinde olacağını ifade etti.

Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis en son 26 Ekim’de BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki ikametgahında bir araya gelmişti.