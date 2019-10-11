Kıbrıslı etini seviyor

Kıbrıs’ın güneyindeki et tüketiminin son 3 yıl içerisinde arttığı, domuz etinin ise en fazla tercih edilen et olduğu bildirildi.

Cyprus Mail’in Kıbrıs Devlet istatistiklerine dayandırdığı habere göre, Ocak – Temmuz ayları arasında 318,948 adet domuz tüketildi. 2018’de bu sayı 560,255, iken, 2017 yılında ise 574,158 adet domuz tüketim için kesildi.

Kuzu ve koyun eti tüketiminin artış gösterdiğine işaret eden gazete, Ocak – Temmuz ayları arasında toplam 98,635 adet kuzu ve koyun tüketildiğini yazdı. 2018 yılında bu rakam 92,811 iken 2017 yılında 86,499 adet kuzu ve koyun tüketim için kesildi.

Dana etinde ise durumun farklı olduğu, dana eti tüketiminin düştüğü aktarıldı. Ocak – Temmuz ayları arasında 9,554 dananın kesildiği ifade edilirken, 2018 yılının aynı döneminde bu rakamın 9,852 adet olduğu yazıldı. 2017 yılının tümünde ise 16,579 adet dana tüketildi.

Rekor ise tavukta, istatistiklere göre, Ocak – Temmuz ayları arasında 7,436,095 adet tavuk tüketim için kesilirken, 2018 yılın ait aynı dönemde bu sayının 7.211.540 olduğu bildirildi. 2017 yılında toplam 12,705,037 adet tavuk tüketilirken, 2019 yılında bu sayının aşılacağı tahmin ediliyor.