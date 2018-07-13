Kıbrıs'ın güneyi 309 hotel ile 3. sırada
Kıbrıs'ın güneyi, Akdeniz’deki adalar içerisinde, sahil şeridinde bulunan otel sayısı bakımından üçüncü sırada yer aldı.
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Kıbrıs, Akdeniz’deki adalar içerisinde, sahil şeridinde bulunan otel sayısı bakımından üçüncü sırada yer aldı.
Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs’ın güneyinde yer alan sahil kenarlarında toplam 309 otel bulunduğunu, bu sayıyla Güney Kıbrıs’ın Akdeniz’deki adalar içerisinde, Sicilya ve Girit’in ardından üçüncü sırada yer aldığını yazdılar.
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