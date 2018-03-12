Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, müzakerelerin yeniden başlaması halinde görüşülmek üzere masaya yeni bir başlık koyacağı bildirildi.

Politis “Kıbrıs Sorununda Yeni Başlık… Mavroyannis Kıbrıs-Türkiye İlişkileri Masada Diyor” başlıklı haberinde, Türkiye’nin çözümden sonra bile müdahale olanaklarını algılama şeklinden kaygı duyan Kıbrıs Rum tarafının, “yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın Türkiye ile ilişkilerinin tamamen netleştirilmesi” konusunun da görüşülmesini istediğini yazdı.

Haberde “Rum tarafının, çözümün sürdürülebilirliğini, olası bir çözümün iç yönlerinin göğüslenmesinde beklenen zorluklardan daha çok, Türkiye ile ilişkilerin netleştirilmesine bağlı gördüğü” belirtildi.

Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis tarafından şekillendirilen ve alenen ifade edilmeye de başlanan “Kıbrıs-Türkiye ilişkilerinin çerçevesinin çözümün ilk gününden itibaren net olması gerektiği” tutumunun, “yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın egemenlik haklarına dair net anlaşmaları” da içermekte olduğu kaydedildi.

Gazete bugüne kadar müzakerelerde, birleşmiş Kıbrıs’ın deniz hukukunu ve diğer uluslararası sözleşmeleri benimseyeceğinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bugüne kadar diğer devletlerle yaptığı anlaşmalar listesine -iki taraf arasında bugüne kadar bu listeye dair bir anlaşma olmadı- MEB’le ilgili olanların da dahil edileceği konusunda anlaşmaya varıldığını yazdı.

Haberde yeni bir çözüm çabası başlaması halinde Kıbrıs Rum tarafının müzakere masasına koyacağı yeni başlığın, “Kıbrıs’ın çözümden sonra Türkiye ile ilişkilerinin tabi olacağı çerçevenin açıkça belirlenmesi ve Ankara’nın, ülkenin egemenlik haklarını kabul edeceğini taahhüt etmesi” olacağı belirtildi.

Gazete “MEB Yüzünden Yemeğin Ayarlanmasına Pür Ateş” başlıklı haberinde ise, Doğu Akdeniz’deki kriz nedeniyle Kıbrıs müzakere literatürüne “Kıbrıs sorunu ile enerjinin paketleştirilmesi” şeklinde yeni bir terim eklendiğini, EDEK ve Ekologlar’ın liderler yemeğine karşı olduklarını beyan ettikleri dünkü açıklamalarında bu terimi kullandıklarını yazdı.

Habere göre Ekologlar Hareketi, Kıbrıslı Rum lider Anastaiadis’in, Kıbrıs sorunu ile Doğu Akdeniz’deki enerji planlamalarının bağlanmasını asla kabul etmemesi gerektiğini kaydederken; EDEK Anastasiadis’in Akıncı ile yemek davetini kabul etmemesi gerektiğini, “Kıbrıs sorunu ile enerji konularının paketleştirilmesinin de Kıbrıs Rum tarafına şantaj olarak işleyeceği” görüşünü ortaya koydu.

“KIBRIS SORUNU ENERJİ SORUNU DEĞİLDİR, OLMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Yonas Nikolau da, dün EOKA’cı Evagoras Pallikaridis için düzenlenen anma töreninde, “Kıbrıs sorunu enerji sorunu değildir, olmasına asla izin vermeyeceğiz. Müzakereler, Türkiye müzakere edilemez konuları gündeme getirmekten vazgeçtiğinde yeniden başlayabilir” diyerek, Anastasiadis hükümetinin, muhalefetin endişelerini benimsediğini gösterdi.

Alithia “Birçok Şey Belirlenecek… Önümüzdeki 10 Gün Kıbrıs Sorunu ve Enerji Konusunda Belirleyici… Akıncı-Anastasiadis Yemeği Bu Hafta… Belki Bugün Kesinleşiyor” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, liderler görüşmesinin bu hafta gerçekleşeceğini, belki de bugün netleşeceğini yazdı.

Gazete TC-AB zirvesinin yapılıp yapılmayacağının kesin olarak belirleneceği Avrupa Konseyi toplantısının yapılacağı 22-23 Mart’a kadarki 10 günlük dönemin enerji ve Kıbrıs sorununda atılacak adımlar açısından belirleyici olacağını yazdı.

“LİDERLER YEMEĞİNİN GÜNÜ BUGÜN NETLEŞEBİLİR”

New York’tan Ada’ya gelen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar’ın bugün Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile temas kurmasının beklendiğine işaret eden gazete, liderler yemeğinin Spehar aracılığıyla yapılacak istişarelerden sonra, bu hafta içerisinde gerçekleşeceğini belirtti.

Haberde bütün tarafların liderler yemeğinden beklentisinin fazla olmadığı, çünkü tarafların birbirlerini eleştirmeye devam ettiği ve Doğu Akdeniz’deki krizin de yardımcı olmadığı, yemeğin çok da olumlu olmayan şartlarda gerçekleşeceği kaydedildi.

MITCHELL 16 MART’TA GELİYOR

Politis “Liderler Yemeği ‘Kotarılıyor’… Amerikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı’nın Gelişiyle Kıbrıs Sorununda Gelişmeler Haftası, Spehar’dan Da Açıklamalar Bekleniyor” başlıklı haberinde, ABD Avrupa ve Avrasya Konularından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wes Mitchell’in Makedonya, Kosova, Belgrat, Atina ve Lefkoşa’yı kapsayacak ziyaretine yarın başlayacağını yazdı.

Gazete Doğu Akdeniz’deki krizin ardından ve Amerikan şirketi Exxon Mobil’in 10’uncu parselde araştırma çalışmalarına hazırlandığı döneme denk gelen ziyareti çerçevesinde Mitchell’in, Ada’ya, Doğu Akdeniz’in enerji kaynaklarının geliştirilmesini görüşmek üzere 16 Mart’ta geleceğini yazdı.

Habere göre Mitchell, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, BM Barış Gücü Misyon Şefi ve Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar ile görüşecek.

Kıbrıs Rum Yönetiminden kaynakların, Mitchell’in Ada’yı ziyaretini liderler yemeğiyle de bağlayacağı kanaatinde olduklarını belirten gazete, Amerikalı Bakan Yardımcısının gelişinin, Kıbrıs sorunu motorlarını yeniden çalıştırmaya başlayacağına inanıldığını yazdı.

Gazete Kıbrıs müzakerelerinin ve belki MEB’le ilgili sıkıntıların yeniden başlama zamanının, Exxon Mobil’in sondaj gemilerini bölgeye göndereceği ekim ayına tarihlenmekte olduğunu belirtti.