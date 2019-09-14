Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 5 sergi birden

Kazakistanlı sanatçılar Yerlan Nazarkulov, Aidos Seydakul, Amanat Nazarkul, Kuralay Amanzholova’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak ayrı ayrı hazırladığı ve 50 eserden oluşan 4 Kişisel Resim Sergisi ile Türkiye’den akademisyen sanatçılar Tahir Büyükkaragöz, Serpil Kaptan, Nur Olcay Kurt, Engin Ümer ile Adem Yücel’in 35 eserinden oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen 5 ayrı serginin açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ile davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen-Edebiyat Fkaültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Türkiye Sanatçıları adına Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Dr. AdemYücel, Kazakistanlı sanatçılar, Aidos Seidakul, Kuralay Amanzholova, Yerlan Nazarkulov, Amanat Nazarkul ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5 ayrı sergi, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 27 Eylül 2019 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.