Kesilmiş eti makineyle doğrarken karnını yaraladı!
26 yaşındaki Sünnet Durdiyev, ‘kesilmiş kurbanlık etleri’ makine ile doğrarken yanlışlıkla kendi karnını yaraladı.
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26 yaşındaki Sünnet Durdiyev, ‘kesilmiş kurbanlık etleri’ makine ile doğrarken yanlışlıkla kendi karnını yaraladı.
Başhekim Adil Özyılkan’dan alınan bilgiye göre, ağır şekilde yaralanan Durdiyev, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.
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