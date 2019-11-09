Kendi ekmek ve peynirini üretiyor

Dila ŞİMŞEK

Ahmet Baba, Ortaköy’de Baba Bilgisayar adlı işletmenin direktörlüğünü yapıyor. Yirmi senedir bilgisayar satışı ve servisi ile uğraşan Baba, üretimi ile dikkat çekiyor.

Baba, üç sene önce ‘mutluvesaglikli.com’ isimli site ile sağlıklı yaşam ve beslenme ile ilgili makaleleri paylaşarak, insanların bu alanda ilgisini çekmek istemiş.

8 senedir her hafta dağ yürüyüşü yapan Baba, yine üç sene önce ekşi maya ile kendi ekmeğini üretmeye başlamış. Sonrasında ise peynir yapımına da başlayan Baba, çevresinden aldığı olumlu talep üzerine, yıllar içinde kendisini geliştirmiş.

“Üretmenin, ürettiğini insanların beğendiğini görmenin verdiği mutluluk her şeyden öte”

Baba, bilgisayar işletmeciliğini çok sevse de, doğal üretime yönelmeyi istediğini söylüyor. “Üretmenin, ürettiğini insanların beğendiğini görmenin verdiği mutluluk her şeyden öte” diyor. Bu sebeple üretime daha fazla vakit ayırmayı istediğini ekliyor.

“Sağlığıma daha fazla değer verme kararı almıştım. Kendimle ilgilenirken, öğrendiğim, uzmanların yazılarını çevremdekilerle de paylaşmak istedim. Bu hiçbir zaman kar gütmek için olmadı” diye konuşuyor.

“Doğa ile iç içe olmayı seviyorum”

Haftasonu mutlaka dağ yürüyüşüne gittiğini belirten Baba, bunu yıllardır alışkanlık haline getirdiğini ifade ediyor. “Doğa ile iç içe olmayı seviyorum. Yürüyüşlerimiz bazen kalabalık da olabiliyor” diyor.

Ekşi maya ile hazırlanan ekmeğin ‘en iyi’ ekmek olduğunu kaydeden Baba, emeğinin lezzetine inancının tam olduğunu söylüyor.

Yıllarca süren deneme yanılma çalışmaları ile kendisini iyice geliştirdiğini dile getiren Baba, bunu meslek edinmek isteyebileceğini vurguluyor.

“Online Atölyemizle, üretim paylaşılıyor”

Baba, çevresinde el emeği ile üretimde bulunan kişilerin bir platformda toplanıp, ürünlerini satışa sunarak ev bütçelerine katkı bulunabilmesi için bir ‘online atölye’ oluşturduğunu ifade ediyor. Mutlu ve Sağlıklı Atölye isimli bu site üzerinde, çevresinde dileyen herkesin, ürettiklerini internet üzerinden insanlara ulaştırabileceğini belirtiyor. Siparişler için kargo ile de anlaşıldığını söyleyen Baba, bu sayede üretime destek olunduğunu dile getiriyor. Baba, “Atölyemize isteyen herkes katılarak üretimini online olarak satışa sunabilir, bu bizi çok mutlu eder” diyor.

“İşletme sektöründeki ‘ticaret ve tüccarlık’ mantığını, para hesaplarını, sürekli borçlanmayı sevmiyorum”

Baba sözlerine şöyle devam ediyor: “İşletme sektöründeki ‘ticaret ve tüccarlık’ mantığını, para hesaplarını, sürekli borçlanmayı sevmiyorum. Şikayet gibi algılanmasın ama bilgisayarda, memnun kalmayan birçok kişi olabiliyor. Bilgisayarın ömrü, özelliği, bozulması ile birçok olumsuzluk doğabiliyor. Ancak üretimde, insanların yediği şeyi beğenmesi, iltifatta bulunması, beni mutlu ediyor ve sevindiriyor. Çünkü kendi ürettiğim bir şeyin sevildiğini görüyorum. Bu sebeple kendimi bu alanda daha iyi hissediyorum”