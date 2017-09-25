Kaza yaptı, aracında uyuşturucu tespit edildi

Gazimağusa Lefkoşa anayolunda dün meydana gelen trafik kazasının ardından polis tarafından araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki M.A.(E-27) Gazimağusa –Lefkoşa Anayolu’nda aracıyla Lefkoşa’ya doğru gittiği sırada Düzova yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kazada yaralanan M.A. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kaza yerine giderek, aracında bulunan yaklaşık yarım gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi aldığı sırada polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Araçta yapılan aramada yaklaşık 200 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğuna inanılan N.A.’nın (E-32) tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

N.A. tutuklandı.

ONAYLANMIŞ LİMAN OLMAYAN BİR YERDEN KKTC’YE GİRİŞ YAPMAK

Gazimağusa’da C.P.H.A.’nın (E-39) Temmuz’da henüz tespit edilemeyen bir yerden, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış liman olmayan bir deniz kıyısından kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.

Adı edilen dün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK

Gazimağusa’da Mehmet Gulle’nin evinden Cumartesi günü 2 cep telefonunu çalınırken, polis soruşturmasında meselede zanlı olarak görülen O.Ç. (E-24) tutuklandı.

KAYIP ŞAHIS

Gazimağusa’da Cumartesi günü Emine Maviş Dal’ın (K-44) çocukları Zeynep Şirin (K-9) ve Ahmet Şirin'i (E-5) yanına alarak evinden ayrıldığı ve geri dönmediği bildirildi.

Bahse konu şahısların arandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.