Kayıp tabanca aranıyor

Lefkoşa’da Dereboyu üzerinde faaliyet gösteren Blaky Cafe isimli iş yeri içerisinde kavgaya karışan ve tasarufunda tabanca olduğu öğrenilen zanlı D.A.S ve silahı saklaması için yardım ettiği söylenen zanlılar N.S ve G.H tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Ergüleç mahkemede verdiği şahadette 24 Ocak 2019 tarihinde Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi Dereboyu üzerinde faaliyet gösteren Blaky Cafe isimli iş yeri içerisinde Lefkoşa'da sakin Zanlı D.A.S’nin kavga ettiği bir esnada tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen tabancayi tasarruf edip taşıdıktan sonra olay yerinden ayrılıp saklaması için Lefkoşa'da sakin kız arkadaşı olan zanlı N.S ve onun kızı olan zanlı G.H’ya verdiğini söyledi.

Ergüleç, aynı gün zanlı D.A.S ve zanlı G.H’nin derdest emri gereği, zanlı N.G’nin ise işlemiş olduğu rahatsızlık suçundan suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ergüleç, meselede ile ilgili tahkikatın henüz yeni başladığını,olay yerinde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesinin devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu ve tabancanın halen bulunamadığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.