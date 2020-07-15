‘Kavgacılara’ dava okundu

Lefkoşa’da meydana gelen Yaralama, Kanunsuz Bıçak taşıma, kavga ve rahatsızlık suçlarına ilişkin tutuklanan 10 zanlı, aleyhine dava getirilerek yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Zanlılardan, Yaralama suçuyla da methaldar olan zanlı İ.U ise, mahkeme huzuruna çıkarıldı ve teminatla serbest bırakıldı.

Polis zanlıların 12 Temmuz tarihinde saat 00:30 raddelerinde Kızılbaş’ta bulunan Barış Manço Parkı’nda iki taraf olarak kavga ettiklerini aktardı.

Polis, olayda katlanabilir bıçak ile zanlı İ.U’nun, M.A’nın sağ omuz altı ve sol arka sırtında kesikler oluşmasına neden olduğunu ve kendisini de yaraladığını mahkemeye aktarmıştı.