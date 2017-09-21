Karpaz’da ‘yapılaşma’ sinyalleri!

Turizm ve Çevre Bakanlığı, kaplumbağa yumurtlama bölgesinin bulunduğu, biyo çeşitlilik ve endemik bitkilerin yer aldığı Altın Kumsal bölgesine kamusal açık otopark alanlarının oluşturulması, büfe, WC, duş ve soyunma kabinleri yapılması için çalışmalara başladı.

Ayşe GÜLER

‘Kaçak yapılar’ ve ‘emirname değişikliği’ ile gündemden düşmeyen Karpaz’da şimdi de Altın Kumsal Düzenlemesi Projesi için düğmeye basıldı.

Kaplumbağa yumurtlama bölgesinin bulunduğu, biyo çeşitlilik ve endemik bitkilerin yer aldığı alana

kamusal açık otopark alanlarının oluşturulması, büfe, WC, duş ve soyunma kabinleri yapılması için çalışmalar başladı.

Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT), Kuzey Kıbrıs Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) ve Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği(Bio-Der) ise hazırladığı ortak raporda

Bölgeye geçici yapı adı altında büfe, tuvalet, duş gibi yapıların inşasını ‘ÇOK BÜYÜK BİR HATA’ olduğuna işaret etti, böyle bir yapıya ihtiyaç olmadığını vurguladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise çalışmaların sonucunun kendisine ulaşmadığını söyleyerek, “Bölgeye büyük boyutta bir yatırım yapılamaz. Bölgenin peşkeş çekileceği konuşuluyor. İstediğiniz kişiye verin, o bölgeye hiçbir yatırım yapılamaz” dedi.

3 DERNEKTEN ORTAK RAPOR: İHTİYAÇ YOK, BÜYÜK HATA!... SPOT, KUŞKOR ve Bio-Der hazırladığı ortak raporda bölgeye geçici yapı adı altında büfe, tuvalet, duş gibi yapıların inşasını ‘ ÇOK BÜYÜK BİR HATA’ olduğuna işaret etti, böyle bir yapıya ihtiyaç olmadığını vurguladı.

Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan RET!

Kamuoyu ile paylaşılmayan, derin sessizlikle yürütülen proje, 2 kez Anıtlar Yüksek Kurulu’nun da gündemine geldi.

Başlaması için Kurul onayına ihtiyaç duyan projeye İZİN çıkmadı.

2 KEZ ANITLAR YÜKSEK KURULU’NDAN DÖNDÜ!... Kamuoyu ile paylaşılmayan, derin sessizlikle yürütülen proje, 2 kez Anıtlar Yüksek Kurulu’nun da gündemine geldi.

Proje 4 bölüm…

4 bölüme ayrılan projede ayrı ayrı nelerin yer alacağı hazırlanan proje planı üzerinde ifade edildi.

Çalışmaların, kaplumbağa yumurtlama bölgesi ve mevcut ahşap yürüyüş yolu yakınlarında yapılacağı planda görülüyor.

SPOT, KUŞKOŞ ve Bio-Der’den ortak rapor:

‘Böyle bir yapıya ihtiyaç yok, ÇOK BÜYÜK HATA’!

Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT), Kuzey Kıbrıs Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) ve Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği’nden(Bio-Der) Karpaz Bölgelendirme Stratejisi Değerlendirme Raporu’nda bölgeye yapılması planlanan çalışma ile ilgili değerlendirmesini ve saptamalarını ortaya koydu.

Raporda, Altınkum ve Ronnas kumulları üzerinde geçici yapı adı altında büfe, tuvalet, duş gibi yapıların inşası planlandığını, bunun ‘ÇOK BÜYÜK BİR HATA’ olduğu ifade edildi.

Ronnas bölgesinde böyle bir yapıya ihtiyaç olmadığı ifade edilen raporda, bölgenin ‘insan baskısının asgaride olduğu Akdeniz’deki en önemli 4. yeşil kaplumbağa yumurtlama alanı’ olduğu, pek çok değerli bitkinin görülebildiği belirtildi.

Ayrıca bölgenin biyo çeşitlilik ve de yaşam alanı bakımından önemi Natura 2000 raporlarından yer aldığı da belirtildi.

“İki sahil aynı kategoriye konmamalı”

Altınkumsal’ın insan tarafından daha çok kullanıldığı bu nedenle de Ronnas sahili ile aynı kategoriye konmasının engellenmesi gerektiği raporda yer aldı.

Bölgede Karpaz Burnu endemiği olan ve çok nadir bulunan diğer bitkilerin yaşadığına vurgu yapılarak, gece konaklamayı teşvik edecek (karavan ve çadır gibi) herhangi bir yapının kabul edilemez olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, “Bu açıdan bakılınca, Ronnas koyunu insan kullanımına açmak ne kadar yanlış ise, Altınkumsal’ı insan kullanımına kapatmak o kadar yanlış olacaktır” denildi.

“Altınkumsal’a duş, tuvalet dahil herhangi bir yapının yapılması engellenmeli”

Bölgenin sadece günübirlik denize girmek için kullanıma açık olabileceği, duş, tuvalet dahil herhangi bir yapının yapılması, karavanın girmesi, hatta turistlerin araçlarının dahi girişi engellenmesi gerektiği raporda yer aldı.

Raporda, bu durumu engellemek ve alanı insan kullanımına daha uygun bir hale getirmek amacıyla sadece ‘bölge 3’ ile kodlanmış alan içinde yer alan mevcut anayolun hemen dibine kısıtlamalar göz önünde bulundurularak tuvalet ve araç park yeri yapılabileceği ifade edildi.

Özel koşullar…

Söz konusu bölgede yer alacak tuvalet ve araç park yeri için özel koşullar yazılmalı, bu koşullarda bu yapıların ne tür bir materyalden yapılabileceği, atıkları ortadan kaldırmanın nasıl yapılması gerektiği gibi konular net olarak açıklanması gerektiği de raporda yer aldı.

Raporda şu ifadelere de yer verildi: “Tuvaletlerde bile elektrik kullanılmamalıdır. Araç park yeri kesinlikle beton gibi doğal olmayan kalıcı malzemeden yapılmamalıdır” denilen raporda, “ Tuvaletler su kullanmayan ‘susuz tuvalet’ teknolojisi ile yapılmalı veya atık deposunda biriken atıklar ve kullanılan kimyasallar alandaki depolarda muhafaza edilmeli ve düzenli olarak uzaklaştırılmalıdır. Bu tuvaletler yaz ayları dışında alandan kaldırılmalıdır. Park yerinin yapılması halinde, bu alan dışındaki yerler insanların araçlarıyla girebilmesini engellemek amacıyla bariyer, kapan gibi yapılarla insan kullanımına kapatılmalı, yürüyüş güzergahı belirlenmeli, alandaki insan faaliyetleri sıkı kontrol altına alınmalıdır.

ATAOĞLU: “RAPOR ULAŞMADI, ÇALIŞMALAR DOĞRU”… Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise özel çevre koruma alanı içerisinde yer alan, kaplumbağa yumurtlama bölgesi, kum zambakları ve endemik bitkilerin bulunduğu bölgenin korunarak, turistlerin ve engelli yurttaşların kullanması için tuvalet, soyunma odası ve bir büfe inşa etmek istediklerini doğruladı. Ataoğlu ayrıca çevre örgütlerinin hazırladığı raporun kendisine ulaşmadığını da savundu.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu:

“Bölgenin peşkeş çekileceği konuşuluyor. İstediğiniz kişiye verin, o bölgeye hiçbir yatırım yapılamaz”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Dairesi’nin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü, çalışmaların sonucunun kendisine ulaşmadığını söyledi.

Ataoğlu, özel çevre koruma alanı içerisinde yer alan, kaplumbağa yumurtlama bölgesi, kum zambakları ve endemik bitkilerin bulunduğu bölgenin korunarak, turistlerin ve engelli yurttaşların kullanması için tuvalet, soyunma odası ve bir büfe inşa etmek istediklerini doğruladı.

Bu çalışmaların hangi bölgeye kurulmasının uygun olduğu ve nerelere yapılabileceğine ilişkin incelemenin yürütüldüğünü de ifade eden Ataoğlu, “Bölgeye büyük boyutta bir yatırım yapılamaz. Bölgenin peşkeş çekileceği konuşuluyor. İstediğiniz kişiye verin, o bölgeye hiçbir yatırım yapılamaz” dedi.

Ataoğlu şöyle devam etti: “Bölgede sınıflandırma yapıldı, derecelendirildi. Özel çevre koruma bölgeleri belirlendi. Derecelendirmelerin müsaade ettiği noktalar neresi ise bu bölgeye küçük bir büfe, tuvalet, soyunma odası ve engellilere yönelik tuvalet yapılacak.”

Mahkeme kararının ardından bölgede bulunan yapının yıkıldığını hatırlatan Ataoğlu, bu nedenle ‘kirli’ bir görüntü oluşmaya başladığını söyledi.

Ataoğlu, çevre örgütlerinden çalışma ile ilgili herhangi bir raporun kendisine ulaşmadığını da sözlerine ekledi.