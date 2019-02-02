Kargo paketinde uyuşturucu

Ülkemize kargo ile gelen şüpheli bir paket içerisinde meteamfethamin türü uyuşturucu madde bulunması üzerine ve söz konusu paketin sahibi olan B. D. paketi almaya geldiği sırada tutuklanarak bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı B.D.’nin adına 1 Şubat tarihinde yurt dışından kargo aracılığı ile adına gelen paket içerisinde eski bir mont olmasından şüphelenen gümrük görevlilerinin konu paket içerisinde yaptıkları aramada çeket içerisine zulalanmış 2 gram ağırlığında meteamfethamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olduğu tespit edildiğini söyledi. Polis söz konusu paketin takibe alındığını ve paketi almaya gelen zanlı B. D.’nin suçüstü yakalandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Kağan Kurtbir mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve tahlil sonucu beklenen emare olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.