Karantina: Yurt dışından gelene yok, kuzeye var

Kıbrıs’ın güneyinde havayoluyla yurt dışından adaya gelen Kıbrıslı yolcular için zorunlu karantina uygulamasının pazartesi gününden itibaren kaldırıldığı açıklandı. Ancak, kuzeyden geçen Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşları için bu yönde bir adım atılmadı.



Kıbrıs Haber Ajansı’na göre, koronavirüsü için uygulanan önlemler çerçevesinde yurt dışından adaya gelecek yolcuların zorunlu karantinaya girmesi önlemi, pazartesi gününden itibaren kaldırıldı.

Adaya gelen ve halen otellerde tecritte bulunan Kıbrıs yurttaşı yolculardan evlerine dönmeleri için gereken düzenlemeyi yapmaları istendi.

Söz konusu yolculardan geldikleri ülkede ne gibi önlemlerin uygulandığını dikkate alarak kalan dönem için kişisel tecrit uygulamaları istendi.

YENİDÜZEN'in aldığı bilgiye göre; Kıbrıs’ın kuzeyinden, geçiş noktalarını kullanarak güneye geçen, Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlarına yönelik ise herhangi bir açılım yapılmadı.



Bu yöndeki gelişmenin, Kıbrıslı liderler düzeyinde ele alındıktan sonra 'İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi'nin de tavsiyesiyle ilerleyebileceği ifade edildi.





9 Haziran’da havaalanları da açılıyor

Kıbrıs'ın güneyinde Baf ve Larnaka havaalanları 9 Haziran'dan itibaren Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Epidemiyolojik Risk Raporu'na göre 19 ülkeye açılıyor, ancak, gelen yolculardan Covid-19 testi istenecek.

Havaalanları açılırken, ülkeler iki ayrı gruba ayrıldı.



İlk aşamada 9 Haziran’dan 19 Haziran’a Yunanistan, Malta, Bulgaristan, Norveç, Avusturya, Finlandiya, Slovenya, Macaristan, İsrail, Danimarka, Almanya, Slovakya ve Litvanya yurttaşları ülkeye kabul edilecek.



Gelen yolcular Covid-19 testlerini de beraberinde getirecek, ayrıca, ülkeye girişte kendilerine test yapılacak ve bu testin sonucu çıkana kadar da tecritte kalmaları istenecek.

20 Haziran’dan sonra uygulanacak ikinci aşamada ise listeye İsviçre, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Estonya ve Çek Cumhuriyeti de eklenecek. Ancak; ilk listedeki yolculardan bu kez ülkeye girişte test sonucu istenmeyecek.