Kansu ve Soyder’e 6 yıl, Coşkunsu’ya 4 yıl ceza

Girne’de 24 Ağustos 2015’de Bektaş Gıda Market’in muhasebe sorumlusu Z.Ö’nin boğazına bıçak dayayarak içerisinde 160 bin TL değerinde nakit para olan çantayı çalmaya çalışan ancak başarısız olan 3 sanıkla ilgili yargı süreci tamamlandı.

Güpegündüz soygun suçunu işlemeye teşebbüs eden sanıklardan Orçun Coşkunsu 4 yıl, diğer sanıklar Nebi Kansu ve Hasan Yüksel Soyder ise 6’şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde “soyguna teşebbüs” davası başta olmak üzere ayrı ayrı davalardan yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen sanıklarla ilgili yargı süreci bir yılın ardından tamamlandı. Mahkeme her üç sanığı da suçlu buldu.

24 Ağustos 2015’de Bektaş Gıda Market’in muhasebe sorumlusu Z.Ö’nin boğazına bıçak dayayarak içerisinde 160 bin TL değerinde nakit para olan çantayı çalmaya çalışan ancak başarısız olan 3 sanıkla ilgili yargı süreci tamamlandı.

Suçlarını kabul etmemişlerdi

Başkanlığı’nda Melek Esendağlı, üye Yargıç Murat Soytaç ve üye Yargıç Seran Bensen’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti’nin baktığı davada, İddia Makamında Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ile Kıdemli Savcı Egemen Metay hazır bulundu.

Kararı heyet adına Başkan Melek Esendağlı okudu. Esendağlı, sanıklar Nebi Kansu, Hasan Yüksel Soyder ve Orçun Coşkunsu’nun ‘soyguna teşebbüs’, ‘ciddi darp’, ‘kanunsuz bıçak taşıma’ suçlarından itham edilip tüm suçları kabul etmedikleri için duruşma yapıldığını söyledi.

Esendağlı, sanıkları kendi ikrarları ve iddia makamının ileri sürdüğü olgular ve emareler ışığında aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Bektaş Gıda’da muhasebe sorumlusu Z.Ö, siyah bir çantaya koyduğu işletmeye ait 160 bin TL nakit parayı bankaya yatırmak üzere marketten çıkarak arabasına binmiş, o esnada siyah maske giymekte olan sanık Nebi Kansu tarafından boğazına bıçak dayayarak, çantayı vermesini istemişti. Çantayı soyguncuya vermemek için direnen kadın, Kansu tarafından yerde sürüklenerek darp edilmişti. O sırada markete malzeme getiren toptancılar tarafından etkisiz hale getirilen Kansu, suç ortağı Orçun Coşkunsu tarafından “ben onu polise teslim ederim” diyerek arbede içerisinden kaçmasına yardım etmişti. Polis yürüttüğü soruşturma neticesinde olayla ilgili 3 sanıkları tutuklamıştı.

Kamu menfaati önemli

Soygun suçlarının ülkede huzursuzluk veren ve toplumu rahatsız eden suç türlerinden olduğuna dikkat çeken Mahkeme, Sanıkların kişisel durumundan önce kamu menfaatinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Melek Esendağlı, sanıklar ile ilgili lehte ve aleyhte olan tüm hususları değerlendirdiklerini belirterek, sanık Nebi Kansu’ya 6 yıl, sanık Hasan Yüksel Soyder’in 6 yıl ve sanık Orçun Coşkunsu’nun ise 4 yıl hapis cezasına çarptırıldıklarını açıkladı.

Olay nasıl olmuştu?

24 Ağustos 2015’de saat 10:55 sıralarında Sosyal Konutlar bölgesinde bulunan Bektaş Gıda’da muhasebe sorumlusu Zehra Özay, siyah bir çantaya koyduğu işletmeye ait 118 Bin 645 TL, 130 STG, 530 USD ve 265 EURO yani toplam 160 bin TL nakit parayı bankaya yatırmak üzere marketten çıkarak arabasına bindi. O esnada siyah maske giymekte olan Nebi Kansu isimli sanık tarafından boğazına bıçak dayandı ve çantayı vermesi istendi. Para dolu çantayı soyguncuya vermemek için direnen kadın, Nebi Kansu tarafından yerde sürüklenerek darp edildi. O sırada markete malzeme getiren toptancılar tarafından etkisiz hale getirilen Kansu, suç ortağı diğer sanık Orçun Coşkunsu tarafından “ben onu polise teslim ederim” diyerek arbede içerisinden kaçmasına yardım etmişti. Polisin yürüttüğü soruşturma neticesinde sanıklar Nebi Kansu, Orçun Coşkunsu ve Hasan Yüksel Soyder yakalanmıştı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, davaları görüşülünceye dek 29 Ağustos 2015’de hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti.