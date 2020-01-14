Kamera görüntüleri inceleniyor

Lefkoşa’da sokak ortasında kavga çıkaran Y.K., T.M.K., H.U., ve F.U., mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlıların ‘Kasti Hasar’, ‘Ciddi darp’ ve ‘Tecavüzkâr alet taşımak’ suçlarıyla bağlantılı olarak tutuklandıklarını aktardı.

Gencer, 12 Ocak’ta Lefkoşa'da faaliyet gösteren Nicosia Betting isimli iş yerinin ön kısmında zanlıların, park halinde bulunan Hasan Diker’e ait KJ 526 plakalı salon aracın ön motor kapağına elleri ile vurup kendilerini uyaran Hasan Diker'in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurmak suretiyle adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti.

Polis, hemen akabinde yeniden saat 21.55 raddelerinde olay yerine geri dönen zanlıların konu iş yerine ait Grunding marka 50 inç televizyonu ellerinde tutmakta oldukları kemer ile kasten vurup kırarak hasara uğrattıklarını anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak tüm zanlıların aynı gün derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, meselenin yeni olup olay anında orada olan görgü tanıklarının tespit edilip ifadelerinin alınması gerekmekte olduğunu ayrıca hasara uğratılan araç ve televizyon ile ilgili henüz değer tespiti yapılamadığını anlattı. Polis, bölgede incelenmesi gereken kamera kayıtları mevcut olmakla beraber kamera kayıtlarının incelenmesinin devam ettiğini belirtti. Polis memuru, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.