“Kağıda Dokunuş” adlı sergi açılıyor

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği, üyelerinin katılımı ile “Kağıda Dokunuş” adlı sergi açıyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, 16 katılımcının yer alacağı sergi, yarın saat 17.30’da Kıbrıs Amerikan Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’nde açılacak.

Sergi, 21 Kasım tarihine kadar halkın ziyaretine açık olacak.

Sergi katılımcıları; Aslı Bolayır, Bedia Kale, Canan Topaloğlu, Emel Samioğlu, Eser Keçeci, Gökçe Keçeci, Heidi Trautmann, İmge Tonyalı, İnci Kansu, İsmet Tatar, Kemal Behçet Caymaz, Mustafa Öztunç, Omid Kalantar, Roya Algehebad, Simge Uygur, Sofia Hadjipapa-Gee olacak.

“Kağıda Dokunuş” sergisi ile ilgili bilgi veren KKSD Başkanı İsmet Tatar; “sanatseverlerin beğenisine sunulacak sergide, kağıt sanatının çeşitli tekniklerinin kullanıldığı eserlerde; el yapımı kağıt olduğu gibi çok çeşitli kağıtların değişik hallerde kullanıldığını görecek ve kağıdın yaratıcılıkta sonsuz kullanım şeklini ve ne kadar doğal, güzel huylu bir malzeme olduğuna tanık olunacak. Sergide teknolojiye inat sanatçıların elle kağıt yapımını sürdürdükleri ve eserlerinde kağıdı kullandıkları izlenecek” dedi.