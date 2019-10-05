Kadınların saçını kesen adam hapse gönderildi

Kıbrıs’ın güneyinde yer alan Protaras’ta, kadınların saçını kesen 23 yaşındaki adam 20 ay hapse mahkum oldu.

Paralimni’de ikamet eden 23 yaşındaki Mısırlı adam, kadınlara saldırarak saçlarını kestiği için Kıbrıs polisi tarafından temmuz ayında gözaltına alınmıştı.

Gencin, 2017 yılından beri, bisiklet ile sahil kenarında gezip en az 10 kadına saldırarak makasla saçlarını kestiği ortaya çıktı. Mısırlı adamın evinde yapılan aramamada kullandığı bisiklet ve sakladığı birçok kesik saç bulunmuştu. Dün mahkemeye çıkarılan ve aleyhindeki suçlamaları kabul eden 23 yaşındaki adam 20 ay hapse mahkum oldu.