Kaçak çalıştı, sokakta yattı, çıkışta yakalandı

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaklaşık 1 yıldır izinsiz kalmakla suçlanan Z.B.L.G. dün Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandı. Z.B.L.G. bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Mehmet Bayır olayla ilgili bulguları aktardı.

Bayır huzurda bulunan zanlı Z.B.L.G’nin 24 Ağustos 2019 tarihinde saat 03.15'de Ercan Havaalanı’nda yapılan kimlik kontrolü esnasında 13 Ekim 2018 tarihinden itibaren K.K.T.C' de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis olayın akabinde tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip ülkede çeşitli yerlerde kaçak olarak çalıştığı ve bazen pansiyonda bazen de sokakta kaldığı beyanında bulunduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada zanlının ülkede kaçak geçirdiği süre içerisinde ne yaptığının araştırılıp suça karışıp karışmadığının araştırılacağını söyledi. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında zanlının ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.