‘Kablo hırsızlığı’ zanlılarına, 2’şer gün tutukluluk daha

Gönyeli’de meydana gelen hurda kablo hırsızlığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan İ.D ve İ.A dün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, tutukluluk süreleri 2’şer gün daha uzatıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, zanlı İ.D’nin Şubat ayı içerisinde Gönyeli Belediyesi tarafından Arpalıklı inşaat şirketine yaptırılmakta olan elektrik şebekesi alt yapı çalışmaları sırasında çalışmakta olduğu bir sırada yer altından çıkan hurda kabloları evine götürüp biriktirdiğini söyledi.

Polis zanlının daha sonra 16 Şubat tarihinde saat sirkat etmiş olduğu kabloları yanına aldığı arkadaşı zanlı İ.A’yı da alarak Girne Boğaz piknik alanı içerisine gittiklerini ve ve burada kabloların içerindeki bakırları almak için ateş yaktıklarını aktardı.

Yangın ihbarı alan Girne İtfaiyesi ve Girne Adli Şubesi yangın yerine giderek yangını söndürdüğünü ve sirkat edilen kablolarla birlikte zanlıları olay mahallinde tespit edip tutukladığını da mahkemeye belirtti.

Polis memuru Kemal Erdelhun hırsızlık olayının Gönyeli’de olması üzerine zanlıları Girne Polisi’nden teslim aldıklarını ve yapılan sorgulamada zanlı İ.D’nin gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini ancak zanlı İ.A’nın bir ifade vermediğini söyledi.

Polis meselenin soruşturmasının henüz tamamlanmadığını belirterek zanlıların tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.