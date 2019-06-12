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K-Cineplex kundaklandı

K-Cineplex kundaklandı

Lefkoşa’nın güneyinde bu sabah saat 04.40 sıralarında patlama meydana geldi.

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Lefkoşa’nın güneyinde bu sabah saat 04.40 sıralarında patlama meydana geldi. Sabahın erken saatlerine Engomi’de  büyük bir patlama sesinin duyulduğu ifade edilirken, K-Cineplex’in olduğu binada yangın çıktığı öğrenildi.  Bir saat içerisinde söndürülen yangında yaralanan olmadığı bildirilirken polis olayın kundaklama sonucu meydana geldiğini açıkladı. 

Sinemanın bugün saat 17.002de  yeniden hizmete açılacağı da bildirildi.

Fotoğraf Kathimerini

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