Johnson yoğun bakımdan çıktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yoğun bakımdan çıktı. İngiliz Başbakanın Sağlık durumunun giderek düzeldiği açıklandı.
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İngiltere'de Covid-19 teşhisi konulduktan sonra durumu ağırlaşan Başbakan Johnson hastaneye kaldırıldı. Burada durumu ağırlaştıktan sonra yoğun bakıma alınan Johnson, 3 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Perşembe günü durumu düzelen Johnson'ın yoğun bakımdan çıktığı duyuruldu.
Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Başbakan bu akşam yoğun bakımdan çıkarak, iyileşmesinin erken safhasında yakından takip edileceği servise alındı" denildi.
İki hafta önce Covid-19 teşhisi konulan Başbakan Johnson pazartesi günü Londra'da St. Thomas Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınmış ve moralinin yerinde olduğu duyurulmuştu.
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