Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'de 3 gündür devam eden yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bekir Pakdemirli, "2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Pakdemirli, " Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek" dedi.

"3 Milyon fidan dikilecek"

11 Kasım tarihinde 3 milyon fidan dikileceğini belirten Pakdemirli "Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var. İzmir, Muğla, Fethiye ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz. 11 Kasım saat 11.00'de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum" dedi.