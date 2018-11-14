İzinsiz ve mühürsüz etler imha edildi

Veteriner Dairesi denetim sırasında, Ozanköy'de mühürsüz, menşei kanıtlanamayan 168,8 kg kuzu, 150 kg dana, 652,6 kg domuz eti tespit ederek imha etti.

Veteriner Dairesi tarafından yapılan rutin denetimler sırasında, dün Ozanköy’de, Yusuf Zorlu Kasap’a ait kasap dükkanında mühürsüz olan veya menşei kanıtlanamayan domuz, kuzu ve dana eti tespit edildi.

Girne Belediyesi ile birlikte hareket eden Gümrük ve Rüsumat Dairesi Kaçakçılık Şubesi, 168,8 kg kuzu, 150 kg dana, 652,6 kg domuz etine el koyarak imha etti. Faturasının bulunduğu tespit edilen18 kg bonfile ise etiketsiz olduğu için el konuldu ve menşeinin araştırılmasına karar verildi.

Yine ayni iş yerinde, işlenmiş olarak tespit edilen 20 kg ambalajsız tavuk eti ile 24 kg işlenmiş et ürünü, et işleme izni olmadığından ve bir adet kuzu karkası da mühürlü olduğu halde hijyenik koşullarda muhafaza edilmediği için Veteriner Dairesi tarafından imha edildi.

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