Irkçılığa karşı ortak etkinlik

AKEL’in, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk örgütlerle birlikte, 17 Mart tarihinde, “Ohi” çemberinde, “21 Mart Irkçılığa ve Faşizme Karşı Uluslararası Eylem Günü” nedeniyle bir etkinlik düzenleyeceği belirtildi.



Haravgi gazetesi, düzenlenecek olan etkinlikte AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek’in konuşma yapacağını yazdı.