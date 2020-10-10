'İrademiz satılık değildir’

Aylar sonra seçime 24 saat kala 9 bini aşkın kişinin hesabına yatırılan ve “Salgın Sosyal Desteği” olarak adlandırılan 2’şer bin TL tutarındaki yardım, “Toplumun iradesi mi satın alınmaya çalışılıyor” yönünde tepki topladı

Fehime ALASYA

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Başbakanlık makamını kullanarak, hükümet kanadından uygulanan ve ‘halkın iradesine saygısızlık’ olarak adlandırılan çeşitli yaptırımlar, siyaset dünyasındaki gelmiş, geçmiş birçok kişiden tepki topladı.

Özellikle dün seçim öncesi 9 bini aşkın kişiye yapılan ve “Salgın Sosyal Desteği” olarak adlandırılan 2’şer bin TL tutarındaki destek, “Toplumun iradesi mi satın alınmaya çalışılıyor” düşüncesi doğurdu. Bu uygulama ve yaratılmak istenilen algı, siyaset dünyasından çok sert tepki aldı.

Siyasete yıllarını vermiş Meclis Eski Başkanları, YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede yaşananları sert bir dille eleştirirken; Bu toplumun iradesi parayla alınamaz, öyle bir pozisyon yaratıldı ki toplumun iradesi parayla alınacakmış gibi, bu toplum satılık değil” dedi.

Meclis Eski Başkanları, bu yapılan etik dışı uygulamaların, 11 Ekim günü yaşanacak seçimlerde sandığa olumsuz yansıyacağı konusunda hem fikir oldu.

Erhürman: “İnsanlarımız seçime 24 saat kala mı aklınıza geldi?”

CTP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman da “Aylardır alınan yanlış kararlar yüzünden evine ekmek, çocuğuna süt götüremeyen insanlarımız seçime 24 saat kala mı aklınıza geldi?” diyerek yapılanları sert bir dille eleştirdi.

Özellikle son 15 gün içinde seçim kaybetme kaygısıyla Kıbrıs Türk demokrasisinde yaratılan tahribatın haddi hesabı bulunmadığını ifade eden Erhürman, “Yaşananlar karşısında kendimizi de, geleceğimizi de Kıbrıs Türk halkının iradesine emanet ediyoruz.” dedi.

Erhürman, eleştirisinde şu yorumda bulundu: “Biz bu yola makam değil, gelecek için; çocuklarımız, gençlerimiz daha güzel günler görsün diye çıktık. Yaşananlar karşısında kendimizi de, geleceğimizi de Kıbrıs Türk halkının iradesine emanet ediyoruz. Halkımıza, halkımızın doğrusunu yapacağına güvenimiz tam. Kararlılıkla ve inadına gülümseyerek, her bir insanımızı kucaklayarak, hep birlikte, önce ikinci tura, 19'undan sonra da umutlu yarınlara yürüyoruz.”

“Sandıkta özgür iradelerini kullansınlar”

Siyasi arenada Başbakan Ersin Tatar ile yarışan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş da dün yapılan ‘seçim öncesi desteğini’, “Bizim gösterdiğimiz adaya oy verin’ demenin Türkçesidir” diyerek yorumladı.

Yapılanın bu kişilere hakaret olduğunu ifade eden Denktaş, “Dün akşamdan bilgim olan bir konuydu, engelli ve yoksullara yönelik yapılan ek bir ödemedir, bu resmen seçimlere yönelik ‘bizim gösterdiğimiz adaya oy verin’ demenin Türkçesidir. Bunun böyle bir zamanda yapılması resmen bu kişilere hakarettir. Ümit ederim herkes bu parayı güle güle harcar ama sandıkta özgür iradelerini kullansınlar.” dedi.

“Halk zaten yorumunu yaptı”

Başbakanlık Covıd-19 Koordinasyon Konseyi eski Başkanı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Siber ise konuyla ilgili yorum yapmayacağını belirterek, “Halk zaten yorumunu yaptı” dedi. Meclis Eski Başkanları da yaşanan gelişmeleri sert bir dille eleştirdi…

Ekenoğlu’ndan sert sözler: “Bu toplum satılık değil”

Meclis Eski Başkanlarından Fatma Ekenoğlu da bu desteği ve süreç içerisinde yaşananları sert bir dile eleştirdi. “Halkımızın bu kadar mı gözü görmüyor? Tüm sene halk süründü, yardım yapılmadı, seçimin birkaç gün öncesinde yardım yapıp, ağzına bir parmak bal çalar gibi dalga geçeceksiniz, bu olur şey değil” diyen Ekonoğlu, bu davranışların 11 Ekim’de sandıkta ters tepeceğini ifade etti.

“Bu kabul edilemez. Halkımız da böyle düşünüyor diye inanıyorum. İrsen Küçük’ün yaşadıklarından daha kötü duruma düşeceğini düşünüyorum. ” diyen Ekenoğlu, halkın sandıkta gerekli cevabı vereceğini belirtti.

Sert eleştirilerde bulunan Ekenoğlu; “Bu toplumun iradesi parayla alınamaz, öyle bir pozisyon yaratıldı ki toplumun iradesi parayla alınacakmış gibi, bu toplum satılık değil, sandıkta bunu görecekler…” yorumunda bulundu.

“Tek kelimeyle şık değil, etik değil…”

Yaşanan bu gelişmeleri benimsemediğini anlatan Meclis Eski Başkanı, Bakan, Yazar İsmail Bozkurt, “Bunlar yanlış uygulamalardır ve çoğu zaman da amacına ulaşmaz. Tek kelimeyle şık değil, etik değil…” dedi. Son günlerde yaşanan bu olayların insanların seçim güvenini sarstığını dile getiren Bozkurt, geçmişte kendinin de buna benzer siyasi uygulamalara maruz kaldığını ifade ederek, “Bunları çok iyi biliyorum, ben de yaşamıştım, hiç hoş değil…” şeklinde eleştirilerde bulundu.

Atun: “Rüşvet sayılabilecek oy getirmeye yönelik uygulamalar tamamıyla yasaktır”

“YSK nerde bunu anlamıyorum?” diyen Meclis Eski Başkanı ve Başbakan Hakkı Atun, yapılanların yasaya aykırı olduğunu dile getirerek, ‘rüşvet’ olduğunu işaret etti. Özellikle yapılan son ‘seçim desteğine’ tepki gösteren Atun;

“Bu seçim ve halk oylaması yasasına aykırıdır. YSK nerde bunu anlamıyorum? Burada YSK’nın müdahale etmesi, dondurması ve durdurulması gerek. Bu gibi olayları DP dönemi gelmeden önce de yapılmıştı, istihdamlar, yazılı tayinler gibi adımlar oldu ve seçimden sonra bu yapılanlar yargılanmıştı, hapislik cezası alan olmuş, akabinde bunlar yasal zemine oturtulmuştu. Seçim sürecinde bu tarz rüşvet sayılabilecek oy getirmeye yönelik uygulamalar tamamıyla yasaktır. Bu kabul edilir bir durum değildir.” ifadelerini kullandı.





Neler oldu?

Tatar-Ataoğlu-Arıklı, Ankara'ya çağrıldı

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'la birlikte Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı Ankara'ya çağrılmış, üç parti başkanı, 4 Ağustos’ta birlikte Ankara'ya gitmişti.

Bu adım da Kıbrıslı Türklerin demokrasi, irade ve özgürlük sürecinin bir kez daha "müdahaleler" ile anılmasına neden olmuştu.

Büyükelçi, UBP’nin küsleriyle yemekte buluştu

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 15 Ağustos’ta bazı UBP milletvekilleri ile Girne'de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Beyaz Ev'de öğlen yemeğine katılmıştı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti ile Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Ankara’ya davet edilmesinden sonra yeni bir iddia daha “Türkiye’nin Seçimlere Müdahalesi” olarak kamuoyunun gündemine gelmişti.

Tatar, yasak delen toplantıyla gündemde

Başbakan Ersin Tatar’ın 25 Eylül’de ‘kitlesel toplantı yasağı’nı hiçe saydığı görüntüler, Yüksek Mahkeme’nin gündemine taşındı.

YENİDÜZEN’in manşetten verdiği ‘Kendi koyduğu yasağı çiğnedi’ başlıklı haber sonrası Yüksek Seçim Kurulu dün konuyu gündemine alarak toplanmıştı.

Yaklaşık üç saat süren toplantı sonrası, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik konunun görüşüldüğünü bir karar üretileceğini açıklamıştı.

Tatar, özel uçakla ‘ortak program’dan kaçtı, Fuat Oktay'la basın toplantısı yaptı, hesaba 117 Milyon TL yatırıldı

‘Seçime Özel’ yayınında, 1 Ekim’de, tüm adaylarla birlikte televizyon programına çıkması beklenirken, Ankara’ya uçan Başbakan Ersin Tatar’a “mali yardım” sözü verilmesi, yeni bir siyasi polemik başlatmıştı. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, canlı yayınla Ankara’dan mesaj vererek, “117 milyon Lira yarın hesabınızda olacaktır” demesi, birçok kesimi rahatsız etmişti.

Tatar’ın kampanyasını yönettiği iddia edilen ve aralarında Oktay'ın Basın Danışmanı’nın da yer aldığı ekip Başbakan’la görüntülendi

Kıbrıslı Türklerin iradesine yönelik Türkiye’nin müdahalesi yeni görüntülerle 6 Ekim tarihinde iyice pekişti. Türkiye’den gelen ve Ankara’dan bazı üst düzey basın danışmanlarının da yer aldığı ‘seçim kampanyası ekibi’nin Başbakan Ersin Tatar’la buluşmaları ÖZGÜR Gazete'ye yansıdı. Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy’un görüntülerinin, toplumsal iradeyi bir kez daha yaraladığı ifade edildi…

Su hatları tamiri tamamlandı, adaya törenle su verildi

30 Ağustos’ta gelecek denilen ve ötelendikçe ötelenen Geçitköy Barajı'ndaki su boru hattının tadilatı da verilen birçok sözün ardından seçim arifesinde tamamlandı. Söz konusu su tamir çalışması törene dönüştürülmek istendi. Tarım Bakanlığı önce suyun gelişini törenle yapacağını duyurdu, ardından YSK kararı sonrası Geçitköy Barajı'ndaki tören iptal edildi.

Ankara’daki Erdoğan – Tatar buluşmasından Maraş talimatı çıktı

KKTC Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve tüm Kıbrıs, Kapalı Maraş (Varosha) sahilinin Perşembe günü ziyarete açılacağı kararını Ankara’dan yapılan canlı yayından öğrendi. Tayyip Erdoğan – Ersin Tatar buluşmasından beklendiği gibi Maraş açıklaması çıktı. ‘Maraş ziyaretiyle’ ilgili süreçte, Başbakan Tatar, Büyükelçi ve Komutanın, Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda adım attığı gözlemlendi.

Spor kulüplerine malzeme dağıtıldı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti geçmiş yıllarda belli başlı kulüplere yaptığı yardımı bu yıl genişletti. Söz konusu malzeme yardımının bu yıl seçim öncesi tüm kulüplere yapılacağı öğrenildi. Malzeme kapsamının azaltılarak daha fazla kulübe yardım yapıldığı bilgisi edinildi.

Hesaplara 2’şer bin TL

Dünkü adımda ise Başbakanlık, Türkiye Hükümeti ile imzalanan anlaşma kapsamında ve ‘Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi” çerçevesinde toplam 9 bin 872 kişiye 2.000’er TL tutarında “Salgın Sosyal Desteği” yapıldığını duyurdu.