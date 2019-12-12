İnşaat var, altyapı yok

İskele Boğaz bölgesindeki bazı ev ve iş yerleri su ve çamura battı, mağdur olan mülk sahipleri, denize akan dere yatağının yönünün kesildiği için iki yıldır bu felaketi yaşadığını anlattı. İmar Planı tartışmaları gölgesindeki İskele, kısa süreli yağmurdan nasibini aldı.

Mağusa-İskele-YeniBoğaziçi İmar Planı’na yönelik eleştirilerde “hektarlarca arazinin altyapısı olmadan imara açılacağı” uyarısı yapılmıştı.





Fehime ALASYA

Çarpık yapılaşma ve beraberinde getirdiği betonlaşma ile uzun süredir gündemde olan İskele, İmar Planı tartışmaları gölgesinde bazı bölgelerde dünkü yağmurlara teslim oldu.

Bazı iş yeri ve evleri su bastı, mağdur olan mülk sahipleri, denize akan dere yatağının yönünün kesildiği için iki yıldır bu felaketi yaşadığını anlattı.

İskele Boğazı’nda yol üzerindeki bazı iş yerleri sular altında kaldı, ana yol trafiğe kapatıldı, yataktan çamurlu sulara inen bölge sakinleri korku dolu dakikalar yaşadı.

“Bizi su basmadı, çamur bastı” diyerek şaşkınlığını ifade eden vatandaşlar, bölgedeki inşaatlar nedeniyle bu taşkının yaşandığını ileri sürdü.

Özellikle İskele Boğazı’nda yol üzerindeki Bostan Sokak’ta bulunan sitedeki iki müstakil ev, adeta çamur deryası oldu.

13 yıldır burada ikamet ettiğini anlatan Perihan Özaşar ve Nidai Özaşar çifti, son iki kıştır bu sorunu yaşadıklarını anlattı.

Güne su baskınıyla uyanan İskele Boğaz Bölgesi, dünkü yağışlı havanın etkisi altında kaldı.

Vatandaşlar tarafından bölgede bazı derelerin denize ulaşması için takip ettiği yolların önünün kapandığı ileri sürülürken, İskele Belediyesi dozerlerinin ‘inşaat atığı’ ile tıkanan dereleri temizlemekte yoğun çaba harcadığı öğrenildi…

Polis uyarmıştı…

Dün sabah erken saatlerde ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Polis, İskele-Karpaz Anayolu’nun Boğaz Mevkii ile harup ambarları mevkii arasındaki mesafede görüş mesafesinin yağış nedeniyle yer yer azaldığını, yol içerisinde su birikintileri oluştuğunu açıklamıştı.

Uyarıda, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istenmişti.

Kıbrıs ve Antalya’da sarı alarm uyarısı…

Kıbrıs’ın güneyindeki Meteoroloji dairesi de sarı alarm vererek, Perşembe öğleden sonra saat 4’e kadar yoğun yağış ve fırtına beklendiğini belirtti.

Görüş mesafelerinin azalacağı ve bazı yerlerde sel baskınları olabileceğini belirten daire, Trodoslar’da kar ve don beklendiğini kaydetti.

Daire açıklamasında bu hava durumunun Pazar gününe dek devam etmesinin beklendiğini, belirtti.

Kıbrıs’ın güneyinin yanı sıra Türkiye’de Antalya gölgesi de dün akşamüzeri haberlerde sarı alarma uyarısında bulundu.

Söz konusu haberlerde metrekareye 100-250 kg. yağış düşmesinin beklendiği belirtildi.

Su baskınından zarar görenler inşaatları işaret etti

Dünkü yağışlardan sonra su baskınına uğrayan, çamur içinde kalan bölge sakinleri inşaatlardan ötürü bölgedeki dere yatağının önünün tıkandığını ileri sürdü…

Kıyı Restoran Sorumlusu Gökhan Gök:

“Üst başımızda yapılan inşatlar, derenin yönünü kesti, dere denize ulaşmakta zorlanıyor”

“Gece saat 2, 3 civarı başladı. Çok aşırı bir yağmur değildi ama derelerden gelen yağmur suları drenaj hattından dışarıya veremediği için yoldan restoranı su bastı. Restoranın içi dışı her tarafını su ve çamur bastı. Belediye ekipleri imdadımıza yetişti, yol trafiğe polis kontrolünde verildi.

Ben sabah 5’te geldim, o sırada yol kapalıyı. Burada dere yatağı var ama aşırı su geldiğinde denize direk ulaşması engelleniyor. Üst başımızda yapılan inşatlar, derenin yönünü kesti, dere denize ulaşmakta zorlanıyor, bölgeye dağılıyor, her yanı su basıyor.”

Bölgede sakin Atifet Yenigün:

“Derenin önü kapanmış, köprülerin önü tıkanmış, su denize ulaşmakta zorlanmış, bölgelere dağılmış”

“Sabah 5’te ayağımı yataktan indirdim, suların içine gömüldüm. Su değil, kırmızı çamurdu. Eşimi kaldırdım, kalktık, felaket bir manzara vardı. Tüm odalar sular altındaydı. Giriş kapısını açtım, bahçedeki su ve pislikler eve dolmaya başladı. Santimetrelerce su yükseldi. Bu kadar yıllık evde hiç böyle bir şey yaşanmadı. Sular bahçe dışından geldi. Üst taraflarda olan derenin önü kapanmış, köprülerin önü tıkanmış, su denize ulaşmakta zorlanmış, bölgelere dağılmış.”

Egzotik Otel Sahibi Ali Mirillo:

“Geçmiş yıllarda bunu yaşamıyorduk, inşaatların yapılmasıyla bunlar yaşandı”

“İki yıldır bunu yaşıyoruz. Arkada yapılan inşaatlar bölgeye dağılıyor çünkü derenin yönünü değiştirdiler. Toprak yığınlarıyla kapattılar. Belediye derelere falan müdahale ediyor, temizliği bakımı vs yapılıyor ama bölgedeki inşaat atıkları bile bu sularla denize doğru geliyor, tıkanıyor. Bu sokakta dere gibi su akıyor. Geçmiş yıllarda bunu yaşamıyorduk, inşaatların yapılmasıyla bunlar yaşandı. Çok kötü oldu…”

Bölgede sakin Perihan Özaşar ve Nidai Özaşar:

“Yıllardır buradayız, 2 yıldır bu haldeyiz, her yer çamur deryası…”

“Biz 13 yıldır burada oturuyoruz. İngiltere’den gelip buraya yerleştik. İki yıldır bu rezilliği çekiyoruz. Yaşlı insanlarız, evimize girip çıkamıyoruz, şirketin gelip bahçeyi temizlemesini bekliyoruz.

Akşam sabaha yakın uyandım her yerin su altında olduğunu gördüm, sokak polislerle doluydu, girişte basamaklar su altında kaldı. Arabalar çok zor geçiyordu, polis yolu idare ediyordu. Geçtiğimiz yıl da bunu yaşadık. Ondan önce bu sorun hiç yoktu.

Bizim evlerimizi yapan bu şirket, üst başımızda başka inşaat başladı. Dereyi kapattılar veya yönünü değiştiler, engebeli sokak olduğu için su veya çamurlar bizim bahçede birikiyor. Geçen yıl bu şirket bahçemize su borusu koydu ama bu yeterli olmadı. Bu duruma köklü çözüm bulunmalı.”