İncir Altı Meze & Kebap Restaurant-Mağusa

Zekai Altan

Çok uzun yıllar önce, yaklaşık beş yıl önce incelediğim bir mekan. Bu mekanda tattığım yalnızca ciğerdi. Mağusa’da bir ciğerci bulamamıştım. Restoran çalışmalarımda bazen ayakta kalan ve istikrarlı bir biçimde gelişen restoranları takip edip de değerlendirmeye ve yorumlamaya çalışıyorum. Bunlardan biri de Mağusa’da İnciraltı Meze Restoran.

Mekân

İnciraltı Meze Restoran Mağusa’da Limana giden ana yolun üzerinde. Oldukça büyük bir mekan. Ciddi yatırımlar ile Mağusa’nın adeta gözde bir mekanı oldu. Çok geniş araç park yeri. Araç park yerinin yanında şu anda hangi amaç için kullanıldığını bilmediğim ancak geçmiş zamanda “karantina” yeri olarak kullanılan eski yapılar. Bir anlamda kültür mirası. Çok önceleri Mağusa Limanından giriş yapanların hayvanlarının karantinaya alındığı yer. Ve bu geniş alan içerisinde restoran mekanı. Mekan ise 350 kişilik bir kapasiteye sahip. Daha önce bu alan mekanın açık alanı olarak kullanılırdı. Mağusa’nın tarihi dokusu içerisinde yerini aldı. Mağusa’daki restoran mekanlarına baktığımızda ne acıdır ki ayakta kalan restoran ve taverna mekanı yok. Daha çok öğrenci odaklı café ve barların sayısı oldukça fazla. Mağusa’da saysanız deniz ürünü mekanı dahil sayıları dört veya beş tane mekan vardır. Ancak hem yatırım yaparak hem de kalitesini artırarak İnciraltı Meze Restorant’tan başka büyüyen bir bir mekan olmadığını söyleyebiliriz. İnciraltı Restoran Galatyalı Ufuk beyin 1983 yılında Mağusa’da hizmete açtığı Galatya Fırın Kebabı restorantı ile başladı. Çok ilginçtir; Mağusa’ya fırın kebabını getirenler Galatya köyünden. Yalnızca iki tane fırın kebabı servisi yapan mekan vardı. Hem de Galatya Fırın Kebabı adı ile. Bunlardan biri Gora Meyhanesi diğeri de Ufuk beyin restorantı. Bugün Ufuk beyin hizmete açtığı mekanı oğlu Hasan devraldı ve genç yaşına rağmen ciddi bir girişim yaparak inanılmaz bir konsept yarattı. Ve haklı olarak geliştirdiği ve imajını yarattığı Kuzey Kıbrıs’ın İncisi İnciraltı Meze Restoran sloganı ile yerini aldı. Mekan 350 kişilik bir kapasiteye sahip. Yaz ve kış mevsiminde kullanılabilecek zemini çim bir alana sahip. Ayrı bir şömineli oda. Mutfağı oldukça geniş. Hijyenik. Tüm personel üniformalı ve güler yüzlü. Kullanılan malzemeler de kaliteli. Birçok yemekli etkinliğin yapılabileceği bir konsept. Taverna, grup yemekleri ve değişik törenler için. İşletmeci Hasan inanılmaz bir efor sarf ediyor. Ve özelde Mağusa’nın genelde de tüm Kıbrıs’a hitap eden bir mekan yarattı. Dış alanda yemek aldığınız zaman kendinizi adeta Mağusa’da açık bir müze içerisinde hissedersiniz.

Mönü ve Lezzet

Mönü inanılmaz. Fiks mönü. Çok zengin. 17 soğuk mezenin, 8 ara sıcağın ve karışık ızgara kebaplı ana yemekten sonra meyve tatlı servisinin sunulduğu bir mekan. Fiyatı ise içki hariç kişi başına 80.00 TL. Mezeleri oldukça taze ve lezzetli.Türk ve Kıbrıs mutfağı damak tatları servis edilir. Birbirinden lezzetli yiyecekler. Uzun süreli ve sohbetiniz ile yemek alacağınız bir mekan. Mezeler her damak tadına hitap ediyor. Klasik mezeler. Taverna mönüsü. Önce soğuk meze servisleri ile başlayan yemeğiniz ara sıcaklar ile devam ediyor. Ve ana yemek servisi. Geniş bir tepsi içerisinde foil kağıt üzerinde şeftali kebabı, tavuk ve et şiş, Adana kebap, tavuk kanat, pirzola. Mangalda kızartılmış biberler, çok güzel bir salata tepsinin bir köşesinde ve Kıbrıs bideleri. Etler yumuşak ve lezzetli. Etleri ise yine işletmeci Hasan beyin hizmete açtığı kasap dükkanından günlük olarak alınıyor. Mutfak adeta fabrika gibi üretiyor. O kadar çok soğuk ve sıcak meze servisi yapıldı ki bir ara dur diyecek duruma gelirsiniz. Hangi mezeyi yorumlayacağımı da seçemedim. Mönüye bir bütün olarak baktım. Ve özel bir mönü olarak yorumluyorum. Gidip tatmak gerekir. Ancak buna da değer. Bir de canlı müzik olursa bu zengin mönünün tadını alırsınız. Gecenizin bittiğini bile fark etmezsiniz. Ben bunu yaşadım. Kısa süreli bir tadım ve gözlem için gittiğim İnciraltı Meze Restorant’tan saat 12.30’da ayrılabildim. O güzel ortamda zamanın geçtiğini hiç fark etmedik. İnciraltı Meze Restorantta Çarşamba-Cuma ve Cumartesi akşamları canlı müzikli eğlenceler yapılmaktadır. Ayrıca çok özel bir uygulama olarak her ay Türkiye’den özel sanatcılar sahne alıyor. 9 Ekim tarihinde Çoşkun Sabah sahne alacak ayrıca Koray Avcı’nın “Mağusa Limanı” klibinin de çekimleri burada yapıldı. İnciraltı Meze Restoran gerçekten Kıbrıs’ın İncisi oldu. Zengin mönüleri ve hizmetleri ile. Buraya gidip bu zengin mönüyü tatmak gerekir. Eğlencesi ile. Fiyatı ise oldukça makul.

TEL: 0548 881 11 78 – 0533 881 11 77

ADRES: SURİÇİ (PETEK PASTAHANESİ YOLU)

KAPASİTE:

İÇ ALAN: 170 KİŞİ

DIŞ ALAN: 350 KİŞİ

SERVİS SAATLERİ: 10.00-24.00