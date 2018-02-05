İltaç Karayel istifayı sundu

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı'da teknik direktör İltaç Karayel'in istifasını başkan Hasan Tosunoğlu'na sunduğu öğrenildi.

Teknik sorumlu İltaç Karayel'in istifasını başkan Hasan Tosunoğlu'na telefoniyen ilettiği ve Hasan Tosunoğlu'nun istifayı kabul etmeyerek bugün İltaç Karayel ile yüz yüze görüşerek kararından vazgeçirmek isteyeceği bilgisi edinildi. Elde edilen bilgilere göre İltaç Karayel'in kararının kesin olduğu, yakın çevresine ilettiği ve kararında geri dönüşün olmayacağı öğrenildi.