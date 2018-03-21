İlknur Özinal Şemi: Aşk en büyük şans

(Eğitim Yöneticisi)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Adil

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yine eğitimci olurdum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Eğitim

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Hak etmeyen kişilere ayırdığım zaman

En büyük sevincim… Çocuklarım ve eşim

Hayatımın dönüm noktası… Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanmam

Beni en çok etkileyen yazar… Elif Şafak, Orhan Pamuk

Başucumdaki kitap… Akıllı Lider

En keyif aldığım müzik… Kulağıma hoş gelen her müziği dinlerim

En son izlediğim film… Aile Arasında

Kendim için son aldığım şey… Ayakkabı

Dolabımdaki en gereksiz şey… Belki giyerim diye saklayıp hiç giymediklerim

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Özenerek alınmış her hediye beni mutlu eder.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Bir şeyleri değiştirsem artık ben olmam diye düşündüğüm için cevabım hiçbir şey

Kendimde beğendiğim özellik… İş takibi ve gelişime açık olma

Olmasa da olur… Dargınlık

Olmazsa olmaz… Sağlık

En iyi yaptığım yemek… Yaptığım tüm yemekler genelde beğenilir.

Hayalimdeki dünya… Kavgalardan ve savaşlardan arınmış tüm insanların birbirine hoşgörülü davrandığı bir dünya

Aşk benim için… Hayatımda yakaladığım en büyük şans

Onunla çok tanışmayı isterdim… Liderlik ruhu, ileriyi görüşü ve geniş vizyonuna birebir tanık olabilmek için Atatürk

Görmek istediğim yer… Daha önce görmediğim her yer beni heyecanlandırır.

Mutlaka yapmak istediğim… Değişik kültürleri gezerek yerinde görmek

Son olarak söylemek istediğim… Daha sonra keşke dememek için hayatı ertelememeli