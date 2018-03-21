İlknur Özinal Şemi: Aşk en büyük şans
İçimizdekiler: Ülviye Akın Uysal
(Eğitim Yöneticisi)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Adil
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yine eğitimci olurdum.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Eğitim
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… Hak etmeyen kişilere ayırdığım zaman
En büyük sevincim… Çocuklarım ve eşim
Hayatımın dönüm noktası… Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanmam
Beni en çok etkileyen yazar… Elif Şafak, Orhan Pamuk
Başucumdaki kitap… Akıllı Lider
En keyif aldığım müzik… Kulağıma hoş gelen her müziği dinlerim
En son izlediğim film… Aile Arasında
Kendim için son aldığım şey… Ayakkabı
Dolabımdaki en gereksiz şey… Belki giyerim diye saklayıp hiç giymediklerim
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Özenerek alınmış her hediye beni mutlu eder.
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Bir şeyleri değiştirsem artık ben olmam diye düşündüğüm için cevabım hiçbir şey
Kendimde beğendiğim özellik… İş takibi ve gelişime açık olma
Olmasa da olur… Dargınlık
Olmazsa olmaz… Sağlık
En iyi yaptığım yemek… Yaptığım tüm yemekler genelde beğenilir.
Hayalimdeki dünya… Kavgalardan ve savaşlardan arınmış tüm insanların birbirine hoşgörülü davrandığı bir dünya
Aşk benim için… Hayatımda yakaladığım en büyük şans
Onunla çok tanışmayı isterdim… Liderlik ruhu, ileriyi görüşü ve geniş vizyonuna birebir tanık olabilmek için Atatürk
Görmek istediğim yer… Daha önce görmediğim her yer beni heyecanlandırır.
Mutlaka yapmak istediğim… Değişik kültürleri gezerek yerinde görmek
Son olarak söylemek istediğim… Daha sonra keşke dememek için hayatı ertelememeli