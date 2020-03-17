“İlk hastanın 2, 3 gündür ateşi çıkmıyor, durumu iyi”

YENİDÜZEN'e bilgi veren Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür, Coronavirüsün ilk görüldüğü Alman turistlerin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Otellerde ‘tedbir’ amaçlı karantina altında olan turist kafilesinin de 22 Mart Pazar günü karantina süresinin dolduğunu anlatan Çaygür, bu süre dolduğu zaman iyi olanların ülkelerine geri gönderileceğini dile getirdi.

Ülkedeki ilk Coronavirüs vakası olan 65 yaşındaki Alman turistin 9 gündür karantinada olduğunu ifade eden Çaygür, “İlk vaka olan Alman turistin karantinada geçirmesi gereken 5 günü kaldı, Pazar gününe dek bekleyeceğiz, durumu şu an iyi, 2, 3 gündür ateşi çıkmıyor. Eğer bir sorun çıkmazsa Pazar günü, karantina altında olan sağlıklı diğer turistlerle birlikte ülkesine gönderilecek.”

İlk Coronavirüs vakası olan Alman turistin kocasının da durumunun iyi olduğunu ifade eden Çaygür, bu hastanın yaşlı olduğunu, romatizmal rahatsızlığı bulunduğu, bu nedenle hastalığı daha ağır atlattığını kaydetti.

Çaygür, Alman turistin eşinin daha riskli durumda olduğunu fakat durumunun iyi olduğunu anlattı.

“Hasta ambulansta bunalmış ve maskesini çıkarmış”

Bir Coronavirüs vakasının karantinaya transfer edilişinde güvenlik zafiyeti yaşandığına ilişkin bazı eleştirileri de değerlendiren Çaygür, “Hasta ambulansta bunalmış ve maskesini çıkarmış, kameralara yansıyan ise maskesiz hali oldu. Yapılan haberler çok üzücü. Çok sıkı tedbirler aldık, ilk günden beridir canla başla çalışıyoruz ama buna rağmen çok fazla eleştiriliyoruz. Hiçbir iş yapmamışız gibi bir algı yaratılıyor.” dedi.