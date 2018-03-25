İkisine de yaramadı: 2-2

K-Pet Süper Lig’in 24’üncü hafta mücadelesinde Yalova ile Yeni Boğaziçi 2-2 berabere kaldı. Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Yalova 2-0 önde tamamlarken, Y.Boğaziçi ikinci yarıda bulduğu gollerle skoru 2-2 yaptı. Her iki takımın da galip geleceği net şansları değerlendiremediği karşılaşmada Y.Boğaziçi’nden Hüseyin Genel uzatma bölümlerinde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Yalova’nın maçtaki golleri Uche ve Basthi’den gelirken, Y.Boğaziçi’nde ikinci yarıda oyuna dahil olan Gueye Ousmane iki golle takımına beraberliği getirdi. Bu skorla Yalova 22, Y.Boğaziçi de 19 puana yükseldi.

STAT: Nihat Bağcıer Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran**, Ali Karahasan**, Ferhat Tuna**

YALOVA

İrfan Özbay*

Veli Avcı*

Tayfun Doğan**

(Dk.33 Selçuk)**

Çağan Ayatay**

Mahmut İneci**

Edis Sökmez*

(Dk.63 Reşat)*

Uche Sunday**

Buğra Barın*

Batshi Patrick**

Cemal Yaşınses*

(Dk.46 Ali Karayel)*

Mithat Küçükakaçalı**

TD: Cenk Berkalp

Y.BOĞAZİÇİ

Ersoy Saydağ**

Rüstem Özmusalar*

(Dk.40 H. Genel)*

Keita Ousmane**

İsmail Tırlık**

Ramadan Ağdaç*

Mehmet Çağakan*

(Dk.46 Gueye)***

Ahmet Yalçın**

Talat Nurtunç*

Armond Badji*

Haşim Girgin**

Burçin Kerimoğulları*

(Dk.90 Tugay)

TD: Mehmet Kemancılar

GOLLER: Dk.20 Uche Sunday, Dk.40 Basthi Patrick (Yalova) – Dk.73 ve 82 Gueye Ousmane (Y.Boğaziçi)

KIRMIZI KART: Dk.90+4 Hüseyin Genel (Y.Boğaziçi)