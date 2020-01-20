İki çeşit uyuşturucu ele geçirdi

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine düzenlenen operasyonda Y.Ö., ve kız arkadaşı İ.T., tutuklandı.

Zanlılar, tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı.

Polis, 19.01.2020 tarihinde zanlı Y.Ö.’nün uyuşturucu satışı yaptığının öğrenilmesi üzerinde Kermiya bölgesinde makul güç kullanılarak, tutuklandığını ve üzerinde 20 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı.

Kurtbir, aynı gün zanlı ve birlikte yaşadığı İ.T.’nin kaldığı evde yapılan aramada 28 gram ağırlığında hintkeneviri ve 18 gram sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve iki adet hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı Y.Ö.’nün gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini, diğer zanlının ise ifade vermediğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.