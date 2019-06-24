İki çalışan Lefkoşa'da işe başladı

YENİDÜZEN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)’te Mağusa Bölge Amirliğinde usulsüzce zimmetlerine para geçirdikleri iddiası ile tutuklanan, ardından da teminatla serbest kalan D.G ile T.T isimli iki çalışan, bugün Lefkoşa Bölge Amirliği’nde işe başladı.

Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın, iki çalışanın Lefkoşa’da işe başlama kararının, olayın yargıya taşınması öncesinde, şüpheli durumları nedeniyle alındığını aktardı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Dargın, hükümet değişikliği nedeniyle yeni Yönetim Kurulu’nun atanmadığını ifade ederek, bu nedenle de yargı süreci tamamlanıncaya kadar her iki çalışanın yarı maaşlı şekilde görevden uzaklaştırılmasına yönelik karar üretilemediğini kaydetti.

Neler yaşanmıştı?

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliğinde çalışan iki kişi, 1 Ocak 2017 ile 11 Haziran 2019 tarihleri arasında usulsüzce zimmetlerine para geçirdikleri iddiası ile tutuklanmıştı.

D.G ve T.T isimli iki çalışan Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmış, ilk etapta kuruma ait 5 bin 90 TL’yi zimmetlerine geçirdikleri tespit edilmişti.

Polisin ileri soruşturmasında kurumun hesabına yatırılması gerekip çalındığı iddia edilen miktar 592 bin 675 TL’ye yükselmişti.

Her iki zanlı, polis soruşturmasına etki etme olasılıkları bulunmadığı gerekçesi ile tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakılmıştı.