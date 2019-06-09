İki bin TL karşılığında aldığını itiraf etti

Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince zanlı R.C.’nin evine yapılan operasyonda yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bularak emare aldı. Tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Sevinç, 8 Haziran’da 13.30-14.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince R.C.’nin kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada, damda gazete ve şeffaf poşete sarılı yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Sevinç, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve uyuşturucu maddeyi 5 Haziran’da aranan bir şahıstan 2 bin TL karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini söyledi. Sevinç, tahkikatın yeni başladığını, aranan bir şahıs ve alınması gereken ifadeler olduğuna vurgu yapıp, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.