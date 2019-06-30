İki araç yüz yüze çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Boğaz- Ağırdağ yolunda iki araç yüz yüze çarpıştı, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
A+A-
Boğaz- Ağırdağ yolunda iki araç yüz yüze çarpıştı. Araç içerisinde sıkışan bir çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Kaza sonucu 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanarak, Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından ZPC 246 plakalı kiralık araç sürücüsü de tutuklandı.
Ayrıntılar AZ SONRA...
Fotoğraf: Devrim DEMİR
Bu haber toplam 69 defa okunmuştur
Etiketler : trafik kazası, Boğaz, Ağırdağ, ağır yaralı
Önceki ve Sonraki Haberler