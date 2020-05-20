İhtiyat Sandığı ödemesi ‘yapboza’ döndü!

15 Mayıs’ta çalışanlara İhtiyat Sandığı birikimlerinden 10 Bin TL geri ödemesiz ‘para çekme hakkı’ verilmesi kararı, 18 Mayıs’ta değiştirilerek, Bakanlar Kurulu kararı olarak Resmi gazetede 6 Bin TL’lik ödeme olarak yayımlanarak yürürlüğe koydu.

Hükümet birkaç gün içerisinde değiştirdiği kararla, çalışanların 3 ay boyunca ayda 2’şer bin TL olmak üzere toplamda 6 bin TL kendi birikimlerinden geri ödemesiz para çekebileceğini duyurdu.

Alınan ilk kararda ise 10 bin TL olarak açıklanan destek ile toplamda 5 ay 2’şer bin TL alınabileceği belirtilmişti.

Yaklaşık 50 bin özel sektör çalışanını kapsayan bu kararın kısa süre içinde iki kez değiştirilmesi tepkiye neden oldu.

Kimler yararlanabilecek?

Uygulamadan “İhtiyat Sandığı” hesabı bulunan ve birikimi olan herkes, ‘online’ başvuru ile yararlanabilecek.

KKTC vatandaşı olmayıp, gerek özel, gerek kamu sektöründe çalışma izinli olanlar, primleri 2008’den önce yatırılmaya başlamışsa ödemeden yararlanabilecek.

2008 sonrası Sosyal Sigortalar Dairesi’ne primleri yatırılmaya başlamış çalışma izinli kişiler ise uygulamadan yararlanamayacak.

Nasıl başvurulacak, ödeme nasıl olacak?

İhtiyat Sandığındaki birikiminin 4’te 3’ü 6 Bin TL’den fazla olan çalışanlar, toplam 3 ay boyunca 2 Bin TL’lik ödemeleri alabilecek.

Birikiminin 4’te 3’ü 6 Bin TL’den az olan kişiler ise, yapılacak hesaba göre daha az ödeme alacak.

Kişilerin kendi hesabından çekebileceği, geri ödemesiz ‘desteğe’ İhtiyat Sandığı Dairesi’nin internet sitesi üzerinden online başvuru yapılacak.