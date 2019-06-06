‘İhmal ve dikkatsizlik’ yaktı

Sıcaklıkların artmasıyla özellikle yaz aylarında rekora ulaşan yangınların yarıdan fazlasının yani 596’sının ‘ihmal ve dikkatsizlik’ sonucu yaşandığı kayıtlara geçti.

YIL YIL YANGIN SAYISI:

2000: 66

2001: 63

2002: 62

2003: 89

2004: 73

2005: 40

2006: 62

2007: 64

2008: 62

2009: 51

2010: 65

2011: 56

2012: 61

2013: 71

2014: 18

2015: 32

2016: 32

2017: 31

2018: 40

Ayşe GÜLER'in HABERİ...

‘Yeşil ada’ Kıbrıs, son 18 yılda cayır cayır yandı.

2000’den bugüne bin 38 kez yangın meydana geldi, 12 bin 31 hektar (120 bin 310 dönüm) orman ve özel arazi kül oldu.

Hafızalara kazınan, yapılan uyarılara rağmen önüne geçilemeyen yangınlar sonucunda yalnızca araziler değil, doğal yaşamla birlikte onlarca canlı da yok oldu.

Sıcaklıkların artmasıyla özellikle yaz aylarında rekora ulaşan yangınların yarıdan fazlasının yani 596’sının ‘ihmal ve dikkatsizlik’ sonucu yaşandığı kayıtlara geçti.

Birçok kez ‘yangın helikopteri’ tartışması da bu yangınlarla gündeme taşındı.

En çok 2003’te yandık!

Orman Dairesi’nden alınan istatistiki verilere göre; son 18 yılda en çok yangın 2003 yılında yaşandı.

Söz konusu dönemde art arda hem orman hem de özel arazilerde 89 kez yangın çıktığı kayıtlara geçti.

Göz göre göre…

İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle dönümlerce arazinin kül olduğu resmen kayıt altına alındı.

2000-2018 yılları arasında yaşanan, yürek burkan bin 38 yangının 596’sı ‘ihmal ve dikkatsizlik’ sonucu yaşandı.

‘Kaza’ nedeniyle dönümlerce yangın

Bununla birlikte ‘kaza’ nedeniyle çıkan yangınların da sayısı oldukça fazla…

Resmi verilere göre; 18 yılda, 175 kez ‘kaza’ nedeniyle yangın çıktı.

139 yangın ‘meçhul’ kaldı

139 yangının ise çıkış nedeni belirlenemedi, ‘meçhul’ kaldı…

46 yangının ‘kasıtlı’ çıktığı, 16 yangına ise yağmurlu havalar nedeniyle yıldırımın sebep olduğu görüldü.

Haziran, Temmuz ve Ağustos’ta zirve…

Verilerde, yangınların çıkış tarihleri de ay ay hesaplandı.

Buna göre; hava sıcaklıklarının başlaması ile yangınların da ciddi şekilde arttığı görüldü.

Bin 38 yangının 210’u Haziran, 2015’i Temmuz, 148’i de Ağustos ayında yaşandı.

En az Ocak ve Şubat’ta…

Kışın yaşandığı Aralık, Ocak, Şubat aylarında ise ‘en az’ yangının meydana geldiği görüldü.

Örneğin, 2000’den bugüne Aralık’ta 9, Ocak ve Şubat aylarında ise 3’er kez yangın oldu.

En çok alan geçtiğimiz yıl yandı…

En çok yangın 2003 yılında yaşansa da en fazla alan 2018’de kül oldu.

2003’te çıkan yangınlarda 711 hektarlık alan yansa da geçtiğimiz yıl 2 bin 31 hektarlık alan yok oldu.

Diğer yıllar…

Verilere göre diğer yıllarda çıkan yangınların dağılımı şöyle: 2000: 66, 2001: 63, 2002: 62, 2003:89, 2004:73, 2005:40, 2006:62, 2007: 64, 2008:62, 2009:51, 2010:65, 2011:56, 2012:61, 2013:71, 2014:18, 2015:32, 2016: 32, 2017: 31, 2018:40