Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) her altı ayda bir çalışmaları hakkında hazırlanan faaliyet Raporunu açıkladı.

Raporda Ombudsman’a yapılan başvuruların her geçen yıl arttığı gözlemlendi. 2019 yılı içerisinde yapılan başvuruların Bakanlıklara göre dağılımında yapılan başvuruların %19’luk kısmının İçişleri Bakanlığını ilgilendiren konular olduğu görüldü.

Yıllar itibariyle yapılan kişisel başvuru sayısı 2018’de 83 iken, 2019 yılında Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne başvuru dosyalayan kişi sayısı 93 oldu.

Başvuruların bölgelere göre olan dağılımında 48 dosya ile Lefkoşa başı çekerken, bunu 19 dosya ile Girne takip etti. Lefke ise hiç başvurunun yapılmadığı bölge oldu.

868 evrak incelendi

2019 yılı içerisinde Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesine başvuran veya randevu talep eden toplam 377 kişiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirildiği de ifade edilirken, bunun yanında Ombudsman Emine Dizdarlı’nın 331 telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

Daireye 2019 yılı içerisinde giden-gelen evrak sayısı toplamı ise 868 adet oldu.

İçişleri Bakanlığını ilgilendiren konular başta geldi

2019 yılı içerisinde yapılan başvuruların Bakanlıklara göre dağılımında ise yapılan başvuruların %19’luk kısmının KKTC İçişleri Bakanlığını ilgilendiren konular olduğu görülürken, bunu %15 ile Yerel Yönetimler, %10 ile Kaymakamlıklar ve %8 ile KKTC Sağlık Bakanlığı ve Diğer Kurum veya Kuruluşlar takip etti.

93 başvurunun 41’inde soruşturma başlatıldı, 31’inde hatalı eylem düzeltildi

2019 yılında karara bağlanan başvuru sayısı 93 adet olurken, bunların 41 tanesinde soruşturma başlatıldığının ve neticesinde rapor tanzim edildiğini belirtirken, başlatılan soruşturmaların 31 tanesinde İdare yaptığı hatalı işlemini veya eylemini düzelterek başvuru konusu olan şikayetin ortadan kalkmasının sağlandığı ifade edildi. Dava nedeniyle bekletilen veya Hukuk Dairesi’ne gönderilen veya sonlandırılan başvuru sayısının ise 10 olurken, Polis Genel Müdürlüğü’ne iletilen 1 Raporun olduğu açıklandı.

Belediyelerin işleyişiyle ilgili detaylar…

2019 yılı içerisinde yapılan başvuruların belediyelere göre dağılımında ise paylaşılan detaylarda, belediyelerin işleyişine de değinildi.

Raporun bu bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

“Belediyeler bölgelerindeki birçok hizmeti sağlamakla beraber sınırları içerisindeki yerleşim yerlerini düzenlemek, yapılandırmak ve geliştirmek gibi ciddi sorumlulukları veya yükümlülükleri vardır. Bu açıdan Belediyeler bu görevleri yürütürken kamu yararını gözetmek durumundadırlar. Sağlıklı bir kentleşme politikası oluşturulmadığı takdirde kalıcı çözümlerin üretilemeyeceği aşikardır. Bu bağlamda Belediyeler sorunların çözümü için yetkilerini gerektirdiği şekilde kullanmadıkları, bireysel çıkarları toplum çıkarlarının gerisine koymadıkları ve gereken sorumluluğu almadıkları sürece alt yapıda, trafikte, su, kanalizasyon gibi elzem konularda sıkıntılar devam edecektir. Kısa bir süre önce yaşadığımız şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınları olmuştur.

Böyle bir durumda ne kadar çaresiz kalabileceğimizi hep birlikte gördük. Önlem alınmadığı takdirde dere yataklarındaki yanlış, plansız yapılaşmaların ve müdahalelerin yarattığı tehlikeler maddi hasara ve bir süre önce can kaybına yol açmıştır. Bu kapsamda Yerel Yönetimler, Kaymakamlıklar ve Şehir Planlama Dairesi işbirliği anlayışı içerisinde bir birleri ile istişare ederek koordineli bir şekilde çalışmaları gerekir.”

Rapordaki başvuruların konularına göre dağılımı

2019 yılının ikinci 6 ayında daireye yapılan başvuruların konularına göre dağılımında ise 15 başlığın yer aldığı belirtildi. Bunlar sırasıyla;

Çevre Koruma / İzinsiz inşaat / Ses kirliliği; Eski Eserler ve Müzeler Dairesi; Gümrük ve Rüsumat Dairesi; Kıb – Tek / Teknecik Elektrik Santrali; Telekomünikasyon Dairesi – Konuşma ücretleri; KKTC Milli Eğitim Bakanlığı – Taşımacılık / Göreve iade talebi; Muhaceret İşlemleri / Usulsüz ihraç; KKTC Sağlık Bakanlığı – Taşeron işçilerin kamu görevi yapması;

Özel hastane masraflarının Sağlık Bakanlığı tarafından ödenmemesi;

Mağusa Hastanesine Başhekim atanması;

Sağlık Bakanlığı’na yapılan Dilekçeye cevap verilmemesi;