Hükümet krizine geçici çözüm: Emirname uzatılıyor

UBP-HP hükümeti içinde krize neden olan Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı tartışmaları, 15 Temmuz tarihi itibariyle yürürlükten kalkacak olan emirnamenin yeniden uzatılmasıyla ‘geçici süreliğine’ yatışıyor.



YENİDÜZEN’e açıklama yapan UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, süresi dolacak olana emirnamenin bu gece itibariyle uzatılacağını, kararın resmi gazetede yayınlanacağını söyledi.